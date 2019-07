Lo storico capoluogo campano si appresta ad accogliere l'anima horror della città, nasce infatti Napoli Horror Festival, una kermesse pronta a stupire già dalla prima edizione.

La manifestazione avrà luogo dal 13 al 15 settembre all’Ex Base Nato di Bagnoli, incentrando i propri sforzi per promuovere i migliori futuri talenti del genere horror. Durante la tre giorni il Napoli Horror Festival presenterà anche due concorsi, uno legato al mondo della letteratura, e l'altro a quello del cinema, con premi in denaro.

I bandi di partecipazione ai due concorsi sono ufficialmente aperti, e chiuderanno i battenti a partire dal prossimo 4 agosto. Ma diamo una lettura al comunicato ufficiale.

Regolamenti e Premi per i Concorsi della prima edizione Napoli Horror Festival

Deadline 4 agosto 2019

L’inizio della prima edizione del Napoli Horror Festival è quasi alle porte e i preparativi proseguono per questo periodo estivo. La manifestazione, che avrà luogo dal 13 al 15 settembre all’Ex Base Nato di Bagnoli, ha avuto come evento di anteprima a giugno la Parata Zombie a via Toledo, coinvolgendo circa 200 partecipanti, e ora continua a far parlare di sé grazie ai trailer che stanno girando sui social network.

Il Festival, organizzato da Cooperativa Mestieri del Palco in collaborazione con la Compagnia CRASC, ha pensato anche a due diversi concorsi aperti a tutti. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al concorso letterario e concorso di corti cinematografici del Napoli Horror Festival. La deadline per la partecipazione è il 4 Agosto 2019.

Per entrambi i Concorsi sono previsti Premi per il primo classificato: per il 1° classificato al concorso letterario è prevista la pubblicazione del racconto nella collana “I Narratori” edita da Cuzzolin Editore; per il 1° classificato al concorso corti verrà assegnato un Premio in denaro del valore di € 500,00.

I regolamenti e le modalità di partecipazione possono essere consultati sul sito ufficiale.