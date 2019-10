Per la rubrica Indie Movie Stars quest'oggi diamo spazio a Infinity LAB, la nuova piattaforma di co-finanziamento crowdfunding di Infinity.

Come i lettori più assidui sanno, spesso qui su Universal Movies diamo spazio a prodotti indie italiani - e non - capaci di attirare l'attenzione con idee innovative nonostante budget poco considerevoli. A tal proposito quest'oggi non vi parleremo di un prodotto cinematografico in particolare (o almeno non in maniera diretta), ma di Infinity, e della nuova piattaforma di co-finanziamento crowdfunding che prende il nome di Infinity LAB.

Nata dalla voglia di promuovere il talento di registi, videomaker, autori e sceneggiatori in giro per l'Italia, Infinity LAB avrà l'obiettivo di co-finanziare documentari, inchieste, reportage, e docu-fiction, distribuendoli successivamente attraverso il catalogo streaming di Infinity.

Ma come funziona esattamente Infinity LAB?

Beh, ad una domanda di questo genere, solitamente va associata una risposta diretta, e assolutamente esauriente. Chiunque abbia interesse a presentare il proprio lavoro cinematografico a Infinity LAB potrà farlo attraverso la piattaforma di crowdfunding Produzioni Dal Basso, il cui link diretto è questo.

I prodotti candidati saranno poi visionati, e valutati attentamente, da un team di esperti in cinematografia in maniera tale da dedicare spazio a quelli più meritevoli di attenzione. Una volta selezionati, i progetti raccoglieranno in crowdfunding il 50% del budget complessivo, e saranno co-finanziati da Infinity per il restante 50%, per essere infine distribuiti sulla piattaforma di streaming.

Tra i primi progetti nati grazie a Infinity LAB vi segnaliamo Pugni Chiusi - un documentario sugli incontri pugilistici al carcere di Bollate da luglio su Infinity - e Alè - un altro documentario questa volta incentrato sull'arrampicata sportiva, sempre da luglio su Infinity.

Non vi resta che presentare i vostri progetti innovativi su Infinity LAB e augurarvi che questi siano selezionati per essere co-finanziati da Infinity. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il seguente indirizzo.

Infinity è il primo servizio di streaming on demand in Italia che mette a disposizione un ricchissimo catalogo di film, cartoni, Serie TV, programmi e fiction, da guardare senza interruzioni pubblicitarie, quando vuoi, tutte le volte che vuoi e da qualsiasi dispositivo abilitato che abbia una connessione internet.

Il Trailer di Pugni Chiusi