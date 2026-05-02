Netflix ha deciso di puntare tutto su Narnia: Il nipote del mago (The Magician’s Nephew), trasformando quello che doveva essere un debutto autunnale in un evento cinematografico globale senza precedenti per la piattaforma.

Il film diretto da Greta Gerwig non uscirà più per il Giorno del Ringraziamento di quest’anno, ma approderà nelle sale di tutto il mondo il 12 febbraio 2027, godendo di una finestra di distribuzione cinematografica completa prima del rilascio in streaming.

Il rinvio è stato causato da un infortunio occorso a un membro del cast, che ha costretto la produzione a uno stop di sei settimane, rendendo impossibile il rispetto della tabella di marcia originale. La nuova strategia prevede anteprime in formato IMAX a partire dal 10 febbraio 2027, seguite dal debutto su Netflix fissato per il 2 aprile dello stesso anno.

Per la Gerwig, che ha firmato il progetto anche come produttrice, si tratta della realizzazione di un sogno: “Un universo costruito sulla musica è un’idea che è sempre vissuta nel mio cuore“, ha dichiarato la regista.

Narnia: The Magician's Nephew will release in IMAX and wide globally in theaters on February 12, 2027, and on Netflix on April 2, 2027. Sneak previews only in IMAX will begin on February 10, 2027.



Written for the screen and directed by Greta Gerwig, the origin story for Narnia… — Netflix (@netflix) May 1, 2026

Un cast stellare per Il nipote del mago: da Daniel Craig a Meryl Streep

Il cast guidato dalla Gerwig è a dir poco eccezionale. Accanto ai giovani esordienti David McKenna e Beatrice Campbell, troveremo star del calibro di Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig e l’immancabile Meryl Streep, quest’ultima protagonista assoluta del botteghino in questo weekend con Il diavolo veste Prada 2.

La pellicola racconterà le origini del magico mondo di Narnia, portando sul grande schermo la creazione dell’universo attraverso il canto del leone Aslan, un concetto che la regista ha definito “splendidamente improbabile ma geniale“.

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