Narnia | Carey Mulligan a caccia di un ruolo nel film

Carey Mulligan è indicata come una delle interpreti principali del rilancio cinematografico de Le Cronache di Narnia, il romanzo firmato da C. S. Lewis

Secondo un nuovo aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter, infatti, pare che la fase di casting legata al nuovo film starebbe entrando in una fase avanzata. Oltre ai nomi di grido già segnalati in trattative, viene da pensare a Daniel Craig e Maryl Streep, il colosso dello streaming Netflix starebbe pensando – e trattando – Carey Mulligan.

La fonte ha aggiunto che la Malligan sarebbe stata contattata per il ruolo della madre gravemente malata di Digory, uno dei due ragazzi protagonisti delle avventure a Narnia narrate nel settimo libro della saga “Il Nipote del Mago“. Come oramai noto, Craig sarebbe ancora in trattative per il ruolo lo zio dei due protagonisti, mentre la Streep come voce del leone parlante Aslan. In precedenza è stato invece confermato l’ingaggio di Emma Mackey come Strega Bianca.

Le Cronache di Narnia | Cosa Sappiamo del Film

I diritti di sfruttamento cinematografico dei romanzi di C.S. Lewis sono stati acquisiti dal colosso dello streaming nel 2018. Il nuovo film sarà diretto da Greta Gerwig su una sceneggiatura firmata da Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di Coco. Oltre a Netflix, il progetto Narnia vedrà tra i protagonisti in cabina produttiva Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber nel ruolo di produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

In totale, i 7 romanzi della serie “Le cronache di Narnia” hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. La Disney ha adattato in passato i capitoli “Il leone, la strega e l’armadio” (2005) e “Il principe Caspian” (2008). La Fox ha inoltre adattato “Il viaggio del veliero” nel 2010.