Domani 25 aprile partirà ufficialmente l'edizione 2019 del Comicon di Napoli, ed ovviamente noi di Universal Movies saremo presenti in loco.

Dopo aver raggiunto numeri da urlo lo scorso anno, oltre 150 mila presenze complessivamente, la storica Mostra d'Oltremare è pronta ad affidare nuovamente al Comicon l'obiettivo di allietare napoletani e turisti con una quattro giorni pregna di eventi, ospiti italiani ed internazionali, ed anteprime cinematografiche.

Il Comicon ospiterà, come del resto negli ultimi anni, molte aree tematiche, tra cui Fumetto, Serie TV & Cinema, Gioco e Videogioco, Asian e COMICON Kids, in maniera tale da offrire un intrattenimento completo e per tutti i gusti.

Universal Movies, ovviamente, seguirà con attenzione l'area tematica Serie TV & Cinema, aggiornado voi lettori con aggiornamenti, recensioni e foto.

Tra gli ospiti attesi al Comicon, spazio per Jerome Flynn (Il Trono di Spade), Tom Cullen (Knightfall), Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli (Gomorra - La serie) e i Manetti bros.. Mentre per quanto riguarda le anteprime attese, sono da segnalare quelle relative a Pet Sematary e Ted Bundy: Fascino Criminale, ma occhio anche alla preview di Godzilla II King of the monster e i primi sei minuti in anteprima assoluta di 5 è il numero perfetto.

Per maggiori informazioni sul Comicon 2019, vi rimandiamo ai nostri prossimi aggiornamenti. Ed ora spazio al programma completo, qui di seguito.

COMICON 2019

MOSTRE E INCONTRI CON IL MAGISTER GIPI

TRA GLI OSPITI DELLA SEZIONE FUMETTO: MAURIZIO DE GIOVANNI, DAVE MCKEAN, MASSIMO MATTIOLI, AKIHITO TSUKUSHI, GIOVANNI TICCI

GLI OSPITI SERIE TV & CINEMA: JEROME FLYNN, TOM CULLEN, CRISTIANA DELL’ANNA, ARTURO MUSELLI, MANETTI BROS.

Dopo il successo della XX edizione che ha segnato il record di 150.000 presenze e ha generato un indotto economico sulla città di Napoli di € 20.169.088, COMICON 2019 si svolgerà dal 25 al 28 aprile alla Mostra d’Oltremare con un ricco programma di ospiti ed eventi che coinvolgeranno tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Gioco e Videogioco, Asian e COMICON Kids.

Il ruolo di Magister è stato affidato a Gipi, che sarà al centro di numerosi incontri e mostre, mentre l’affiche del festival è firmata dal poster artist Francesco Francavilla. Tra gli ospiti più prestigiosi, Maurizio De Giovanni che presenterà I Bastardi di Pizzofalcone a fumetti, e poi Dave McKean, Akihito Tsukushi, Massimo Mattioli e Giovanni Ticci.

Come sempre molto ampio il programma delle mostre, quest’anno particolarmente diversificate: Corto Maltese. Un viaggio straordinario, Gipi irreale, Migrando Gridando Sognando, The Art of Pugni: iconografia di un dettaglio che spacca, Casimiro Teja: il pioniere del fumetto italiano, Epoxy: la vignetta (sexy) più copiata di sempre.

Per la sezione Serie TV e Cinema arriveranno: Jerome Flynn (Il Trono di Spade), Tom Cullen (Knightfall), Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli (Gomorra - La serie) e i Manetti bros., che sveleranno le prime anticipazioni sul film Diabolik. Tante le anteprime, tra cui: Pet Sematary, Ted Bundy: Fascino Criminale, una preview di Godzilla II King of the monster e i primi sei minuti in anteprima assoluta di 5 è il numero perfetto. Non mancheranno le novità nell’area Gioco, con l’attesa prerelease di Magic The Gathering: War of the Spark, e nell’area Videogiochi, come l’anteprima di Days Gone per PlayStation 4 o tornei come The Br4wl, prima tappa di un nuovo format su Hearthstone. Infine i concerti più attesi del Main Stage, tra cui gli show di Immanuel Casto e Giorgio Vanni.

GLI OSPITI

Tanti gli ospiti delle varie aree di COMICON. Tra questi:

MAURIZIO DE GIOVANNI , che presenterà l’adattamento a fumetti de I Bastardi Pizzofalcone (Sergio Bonelli Editore) in una giornata di festeggiamenti prevista per il 25 aprile: il Bastardi di Pizzofalcone Day

, che presenterà l’adattamento a fumetti de (Sergio Bonelli Editore) in una giornata di festeggiamenti prevista per il 25 aprile: il Bastardi di Pizzofalcone Day JEROME FLYNN , attore che interpreta l’eroico e irriverente mercenario Bronn nella serie tv Il Trono di Spade

, attore che interpreta l’eroico e irriverente mercenario Bronn nella serie tv DAVE MCKEAN , illustratore britannico e regista, noto per le sue collaborazioni con Neil Gaiman e per aver lavorato come disegnatore a una delle principali storie di Batman, che presenterà The Black Dog (Edizioni Inkiostro)

, illustratore britannico e regista, noto per le sue collaborazioni con Neil Gaiman e per aver lavorato come disegnatore a una delle principali storie di Batman, che presenterà The Black Dog (Edizioni Inkiostro) TOM CULLEN , protagonista della serie tv sui templari Knightfall

, protagonista della serie tv sui templari MASSIMO MATTIOLI , fumettista italiano, leggendario fondatore insieme a Stefano Tamburini della rivista Cannibale

, fumettista italiano, leggendario fondatore insieme a Stefano Tamburini della rivista Cannibale CRISTIANA DELL’ANNA e ARTURO MUSELLI , protagonisti di Gomorra - La serie

e , protagonisti di AKIHITO TSUKUSHI , autore del manga Made in Abyss (J-POP Manga), da cui è stato tratto l’omonimo anime

, autore del manga Made in Abyss (J-POP Manga), da cui è stato tratto l’omonimo anime GIOVANNI TICCI , storico disegnatore di Tex che riceverà il primo Premio Speciale COMICON alla Carriera

, storico disegnatore di Tex che riceverà il primo Premio Speciale COMICON alla Carriera MANETTI BROS. che, insieme al direttore di Astorina, Mario Gomboli, sveleranno le prime anticipazioni sul film Diabolik

LE MOSTRE

25 APRILE - 8 SETTEMBRE, MANN - MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI



CORTO MALTESE - UN VIAGGIO STRAORDINARIO

Museo Archeologico Nazionale di Napolie COMICON dedicano una mostra a Hugo Pratt, per rendere omaggio a uno dei più grandi fumettisti mondiali. Allo sguardo dei visitatori si presenterà un vasto percorso tematico intorno al celebre Corto Maltese, protagonista indiscusso, con il fascino dei suoi racconti e la poesia dei suoi disegni,della storia della Nona arte. In collaborazione con CONG, Obvia e Rizzoli Lizard.

25 - 28 APRILE, MOSTRA D’OLTREMARE

The Art of PUGNI. Iconografia di un dettaglio che spacca - Da Popeye a Warhammer, da One Punch Man a Mortal Kombat, da Topor a Jack Kirby, un percorso all'interno della enorme iconografia dei pugni tra fumetto, animazione, videogiochi, grafica, cinema.

Da Popeye a Warhammer, da One Punch Man a Mortal Kombat, da Topor a Jack Kirby, un percorso all'interno della enorme iconografia dei pugni tra fumetto, animazione, videogiochi, grafica, cinema. Casimiro Teja. Il pioniere del fumetto italiano - Per la prima volta, un'ampia rassegna delle opere a fumetti di Teja, il più attivo e influente autore di fumetti nell'Italia dell'Ottocento, che permetterà di riscoprire la carriera multiforme di un giornalista, disegnatore e drammaturgo e al centro dei primi decenni "dimenticati" della storia del fumetto italiano.

Per la prima volta, un'ampia rassegna delle opere a fumetti di Teja, il più attivo e influente autore di fumetti nell'Italia dell'Ottocento, che permetterà di riscoprire la carriera multiforme di un giornalista, disegnatore e drammaturgo e al centro dei primi decenni "dimenticati" della storia del fumetto italiano. Epoxy. La vignetta (sexy) più copiata di sempre - Paul Cuvelier, maestro belga, noto per Corentin, fu anche il creatore di Epoxy, fumetto erotico tra i più celebri di sempre. Una sua vignetta di nudo è diventata un simbolo del fumetti "sexy" e da allora oggetto di un record: copiata decine di volte, testimoniate in questa mostra.

Paul Cuvelier, maestro belga, noto per Corentin, fu anche il creatore di Epoxy, fumetto erotico tra i più celebri di sempre. Una sua vignetta di nudo è diventata un simbolo del fumetti "sexy" e da allora oggetto di un record: copiata decine di volte, testimoniate in questa mostra. Giovanni Ticci. Omaggio al Premio COMICON alla Carriera 2019 - Una rassegna della carriera di uno dei più grandi maestri della tradizione italiana con oltre 60 anni di attività, di cui oltre 50 al servizio di Tex Willer.

Una rassegna della carriera di uno dei più grandi maestri della tradizione italiana con oltre 60 anni di attività, di cui oltre 50 al servizio di Tex Willer. Claudio Castellini: made in USA. Da Silver Surfer a Superman, il pioniere italiano dei comics - Un’ampia antologia dei lavori del primo disegnatore italiano approdato alla Marvel, dopo il memorabile debutto su Dylan Dog e dopo avere definito visivamente la saga di Nathan Never. Inoltre, per la prima volta in Italia, saranno mostrate tavole tratte dal graphic novel di Superman, sceneggiato da Mark Wolfman, in uscita in anteprima italiana proprio nei giorni di COMICON 2019.

Un’ampia antologia dei lavori del primo disegnatore italiano approdato alla Marvel, dopo il memorabile debutto su Dylan Dog e dopo avere definito visivamente la saga di Nathan Never. Inoltre, per la prima volta in Italia, saranno mostrate tavole tratte dal graphic novel di Superman, sceneggiato da Mark Wolfman, in uscita in anteprima italiana proprio nei giorni di COMICON 2019. Redrawing stories from the past #2. Quattro autrici illustrano storie di fuga e migrazione dal nazismo - Ritorna il progetto del Goethe-Institut, curato da Elisabeth Desta e Ludwig Henne, che ha invitato giovani autori europei a raccontare storie di fuga e migrazione come risultato del nazionalsocialismo: Lina Itagaki dalla Lituania, Emilie Josso dalla Francia, Alice Socal dall'Italia e Julia Kluge dalla Germania.

LE ANTEPRIME SERIE TV & CINEMA

Pet Sematary e Stephen King: Maestro dell’Horror - Pet Sematary, tra i film più attesi dell’anno, basato sull'omonimo best seller internazionale di Stephen King, arriva in anteprima nazionale a COMICON. In apertura della proiezione, una preview del documentario Stephen King: Maestro dell’horror. Giovedì 25 aprile, ore 15:30. Introducono: Manetti bros. e Tito Faraci.

e - Pet Sematary, tra i film più attesi dell’anno, basato sull'omonimo best seller internazionale di Stephen King, arriva in anteprima nazionale a COMICON. In apertura della proiezione, una preview del documentario Stephen King: Maestro dell’horror. Giovedì 25 aprile, ore 15:30. Introducono: Manetti bros. e Tito Faraci. 5 è il numero perfetto , film di Igort , grande artista e narratore del fumetto italiano che debutta alla regia con l’adattamento cinematografico del suo omonimo graphic novel, sarà in anteprima assoluta a COMICON con i primi sei minuti di film, introdotti dal regista stesso, venerdì 26 aprile, ore 16:00.

, film di , grande artista e narratore del fumetto italiano che debutta alla regia con l’adattamento cinematografico del suo omonimo graphic novel, sarà in anteprima assoluta a COMICON con di film, introdotti dal regista stesso, venerdì 26 aprile, ore 16:00. Godzilla II King of the monsters , il filmdiretto da Michael Dougherty, con Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler e Millie Bobby Brown al suo debutto cinematografico, arriva a COMICON con una clip di 5 minuti in anteprima esclusiva e un panel a cui parteciperanno Matteo Santicchia e Fabio Guaglione, domenica 28 aprile, ore 17:30.

, il filmdiretto da Michael Dougherty, con Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler e Millie Bobby Brown al suo debutto cinematografico, arriva a COMICON con una esclusiva e un panel a cui parteciperanno Matteo Santicchia e Fabio Guaglione, domenica 28 aprile, ore 17:30. Ted Bundy: Fascino Criminale - Il film di Joe Berlinger racconta la storia del serial killer statunitense Ted Bundy (Zac Efron), che negli anni Settanta sconvolse gli Stati Uniti uccidendo oltre trenta giovani donne, dalla prospettiva della fidanzata Liz (Lily Collins), a lungo ignara della vera natura del compagno. Venerdì 26 aprile, ore 17:00.

- Il film di Joe Berlinger racconta la storia del serial killer statunitense Ted Bundy (Zac Efron), che negli anni Settanta sconvolse gli Stati Uniti uccidendo oltre trenta giovani donne, dalla prospettiva della fidanzata Liz (Lily Collins), a lungo ignara della vera natura del compagno. Venerdì 26 aprile, ore 17:00. Made in Abyss: proiezione in anteprima del film e incontro con Akihito Tsukushi, domenica 28 aprile, ore 12:00. Arriva anche in Italia il “film compilation” che ha celebrato la prima stagione dell’anime tratto dal manga di Akihito Tsukushi.

E ancora: le anteprime di Unfriended: Dark Web, Polaroid, Fate/Stay Night: Heaven's Feel II. Lost Butterfly, Cercando Valentina...

GLI EVENTI PIÙ ATTESI

I Bastardi di Pizzofalcone Day

Giovedì 25 aprile

Una giornata speciale in occasione dell’uscita del fumetto, firmato Sergio Bonelli Editore, ispirato alle avventure di Maurizio de Giovanni, che svelerà per la prima volta i “volti” dei protagonisti della serie. A partire dalle ore 11:00, la città di Napoli e COMICON ospiteranno attività che culmineranno con la presentazione ufficiale del volume, alla presenza di Maurizio de Giovanni e del team di artisti del fumetto.

- Street Art: dalle 11:00 alle 17:00. Cinque sagome dei personaggi della serie a fumetti appariranno in vari luoghi della città.

- Performance di disegno live: dalle 11:00 alle 17:00. Allo stand di Scuola Italiana di Comix, Fabiana Fiengo, co-autrice della serie a fumetti e gli altri disegnatori (Carmelo Zagaria, Mario Schiano, Valeria Burzo, Vincenzo Puglia) interpreteranno i personaggi della serie, alternandosi ai disegni lungo tutta la giornata.

- Presentazione: dalle 15:00 alle 16:00. Il momento ufficiale, alla presenza di tutti gli autori della serie a fumetti. Con: Maurizio de Giovanni, Michele Masiero, Fabiana Fiengo, Paolo Terracciano, Claudio Falco.

Di pugni e di calci. I grandi colpi sportivi, disegnabili

Giovedì 25, ore 13:00



I grandi sport sono fatti anche di grandi colpi: pugni ben assestati, calciate spettacolari. Cosa c'è dietro ai gesti dei campioni e qual è la sfida nel provare a disegnarli? In occasione della mostra The Art of Pugni, un dialogo speciale tra il campione di pugilato Patrizio Oliva, la giornalista sportiva Anna Trieste e due fumettisti, Paolo Castaldi e Spugna, autori di graphic novel particolarmente ricchi di pugni e di calci.

BodyPop. Il corpo e le sue forme nella cultura pop.

Venerdì 26 aprile, ore 14:00



Nell'immaginario pop il corpo ha mille forme e mille usi. Due performer e un'autrice che hanno usato il proprio corpo per esprimersi, dalla musica al fumetto al porno, raccontano i propri esempi favoriti di usi creativi del corpo tra fumetto, videogiochi, cinema e tv. E discutono sulle trasformazioni grafiche dei propri corpi nelle loro recenti (o imminenti) produzioni fumettistiche. Con: Immanuel Casto, Valentina Nappi, Fumettibrutti.

Sono corti perché fa freddo. Un videoshow di Gipi e Gero Arnone

Venerdì 26, ore 15:00



In una proiezione speciale, Gipi e Gero Arnone introducono e commentano insieme una selezione dei cortometraggi girati per Propaganda Live. E come direbbero loro: “Oltre a mostrarli, ci parleremo sopra. Un po’ come i vecchi rincoglioniti davanti alla tv.

pow3R - Late Show dei Povery con Tanzen

Venerdì 26 aprile, ore 16:00



Una conversazione con Giorgio Calandrelli, aka pow3R, giocatore professionista di Fortnite, Call of Duty e altri. Si parlerà di gioco competitivo, di Battle Royale e della sua professione, rispondendo alle domande dei presenti. Con: pow3R, Antonio Fucito.

Giorgio Vanni in concerto

Venerdì 26 aprile, ore 18:00



Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tutti noi dagli anni Novanta in poi, sarà sul Main Stage per un mini live show dal titolo “Toon Tunz anteprima Tour”.



Comicon Cosplay Challenge PRO

Sabato 27 aprile, ore 17:00

Il COMICON Cosplay Challenge PRO 2019 è una gara tesa a premiare il cosplay migliore dal punto di vista di realizzazione e resa, riservata a soli 20 partecipanti cosplayer esperti, selezionati precedentemente la gara da COMICON.

Torneo Magic: anteprima mondiale de La Guerra della Scintilla

Sabato 27 aprile, dalle ore 11:30



Torneo in anteprima mondiale, in formato Sealed, della nuova espansione di Magic: The Gathering: War of the Spark (La Guerra della Scintilla).

Immanuel Casto. Live: L'età del consenso.

Sabato 27 aprile, ore 17:30



Il tour dell’album "L'età del consenso" di Immanuel Casto fa tappa a COMICON. Personaggio di culto della scena alternativa, Casto ha realizzato tre album, nove giochi da tavolo ed è al lavoro sul suo primo graphic novel come autore

Premiazioni del Palmarès Ufficiale di COMICON 2019.

Sabato 27 aprile, ore 19:30



La serata della Cerimonia ufficiale di premiazione dei Premi Micheluzzi e dei Premi COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. La Giuria 2019 è composta da: la fumettista Cinzia Ghigliano, il cantautore Colapesce, lo scrittore Fabio Genovesi, il giornalista Alessandro Beretta e l’attrice Valentina Lodovini.

La mia fumettoteca

Domenica 28, ore 10:00



Le case dei lettori di fumetti sono piene. E organizzare la propria libreria domestica è una necessità. Ordinare, spostare, recuperare: una girandola di criteri, interessi, problemi di spazio e bisogni imprevisti. Il direttore artistico di Comicon prosegue il suo viaggio, corredato da fotografie private, per esplorare le librerie di grandi fumettisti con un’autentica passione bibliomane. Con: Zerocalcare, Alessandro Baronciani, Simone Angelini.

Il programma di COMICON non finisce qui, tanti gli appuntamenti anche nelle aree:

COMICON KIDS con Osservare , una mostra di illustrazioni realizzata dalla Scuola Italiana di Comix, le votazioni per il Concorso Imago, in collaborazione con Città della Scienza per scegliere la nuova mascotte del polo scientifico, i laboratori, lo spazio alla lettura con gli amici della BiblioApe di Lib(e)ri per Crescere, progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, con un mezzo mobile trasformato in biblioteca viaggiante in giro per l’intera area.

con , una mostra di illustrazioni realizzata dalla Scuola Italiana di Comix, le votazioni per il in collaborazione con Città della Scienza per scegliere la nuova mascotte del polo scientifico, i laboratori, lo spazio alla lettura con gli amici della BiblioApe di Lib(e)ri per Crescere, progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, con un mezzo mobile trasformato in biblioteca viaggiante in giro per l’intera area. NEVERLAND , dove ben trentuno realtà animeranno le attività intorno al lago della Mostra d’Oltremare tra Giochi di Ruolo dal vivo, rievocazioni storiche, battaglie da tra cavalieri, zombie, vampiri, dungeon e un intero villaggio medievale.

, dove ben trentuno realtà animeranno le attività intorno al lago della Mostra d’Oltremare tra Giochi di Ruolo dal vivo, rievocazioni storiche, battaglie da tra cavalieri, zombie, vampiri, dungeon e un intero villaggio medievale. GIOCHI : tutti i mondi del gioco in ben due padiglioni, per oltre 6000 mq totali, 51 espositori, oltre oltre 400 tornei, più di 20.000 dimostrativi.

: tutti i mondi del gioco in ben due padiglioni, per oltre 6000 mq totali, 51 espositori, oltre oltre 400 tornei, più di 20.000 dimostrativi. ASIAN VILLAGE con un nuovo padiglione, mostre, concerti e meeting hiroba.

E infine, non può mancare COMICON(OFF), programma di eventi nei luoghi culturali di Napoli e della Campania.

COMICON, Napoli 25 - 28 aprile

Biglietto giornaliero: € 12

Ridotto under 12 e over 65: € 8

www.comicon.it