Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha presentato, nel corso di un evento tenutosi presso la struttura di UCI Cinemas Porta di Roma, una novità assoluta destinata a trasformare radicalmente il rapporto con i propri spettatori. Si tratta di myUCI, il nuovo programma fedeltà unico nel suo genere, concepito per posizionarsi come un servizio completamente gratuito e digitale al 100%. Già attivo e accessibile per tutti i clienti, il progetto nasce con l’obiettivo mirato di arricchire l’esperienza in sala, mettendo l’appassionato al centro di un sistema di vantaggi e benefit esclusivi cuciti su misura in base ai gusti e alle preferenze di ciascun utente.

La grande rivoluzione di questa iniziativa risiede nella sua totale dematerializzazione e accessibilità. Il programma non prevede infatti alcuna tessera fisica da custodire nel portafoglio: tutto l’ecosistema è interamente fruibile in formato digitale direttamente tramite l’app ufficiale e il sito web di UCI Cinemas. L’iscrizione è aperta a tutti, priva di vincoli o costi di ingresso, e l’accumulo dei vantaggi può essere monitorato e attivato attraverso qualunque canale del circuito, sia esso la biglietteria fisica, i totem ATM self-service, il bar o le piattaforme online.

Come funziona la raccolta punti myUCI e tutti i vantaggi esclusivi per i clienti

Il meccanismo di funzionamento del programma fedeltà è stato strutturato per risultare il più semplice e intuitivo possibile per il pubblico. Per ogni euro speso all’interno dei cinema della catena – sia per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti per i film in programmazione, sia per le consumazioni effettuate presso i bar (food & beverage) – l’utente accumula automaticamente 10 punti su tutti i canali di vendita disponibili. Questi punti accumulati all’interno del proprio profilo digitale potranno essere successivamente convertiti in biglietti cinematografici gratuiti, ingressi a tariffa ridotta o prodotti omaggio da ritirare direttamente al bar prima della proiezione.

L’universo di benefit riservato agli iscritti include inoltre una serie di promozioni esclusive che vanno ben al di là della semplice raccolta punti. Coloro che completeranno la registrazione sul portale avranno accesso immediato a sconti dedicati, speciali regali di benvenuto, biglietti omaggio in occasione del proprio compleanno, tariffe agevolate e pacchetti pensati appositamente per le famiglie, nonché la possibilità di accedere ad anteprime cinematografiche esclusive e gratuite riservate alla community del circuito nel corso della stagione 2026.

L’operazione segna una svolta strategica importante per l’azienda, come confermato da Ramon Biarnes, Managing Director Southern Europe & Northern Europe di Odeon Cinemas Group, il quale ha sottolineato come la digitalizzazione completa del servizio punti a rafforzare il legame con il pubblico, fornendo un’esperienza cinematografica unica, flessibile e capace di premiare in modo tangibile la fedeltà di chi continua a scegliere le sale del circuito come punto di riferimento per l’intrattenimento sul grande schermo.

Per scoprire la programmazione completa delle sale del circuito, acquistare i tuoi biglietti e rimanere sempre aggiornato su tutte le iniziative promozionali della catena, visita il nostro hub ufficiale dedicato a UCI Cinemas.