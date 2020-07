My Wife And I Bought A Ranch è una breve storia dell’orrore in sei parti scritta da Matt Query e Netflix ne acquistato i diritti per un adattamento cinematografico.

A lanciare la notizia è Deadline. L'adattamento, di genere horror, sarà a cura dello stesso Matt Query insieme a suo fratello Harrison. Al centro della storia c'è una coppia (Harry e Sasha) che si trasferisce in un ranch nell’Idaho. Ben presto scoprono che c’è uno spirito malvagio nella valle che si manifesta nell’abitazione nella stessa modalità a ogni inizio stagione. Esiste un rituale per tenere l'entità fuori dalla porta, ma questo violento rituale si tramuterà anche in qualcosa di personale tra l'entità e il protagonista Harry che è un ex marine.

Scott Glassgold produrrà il progetto attraverso la Ground Control Entertainment insieme alla 21 Laps di Shawn Levy e Dan Cohen e alla Atomic Monster di James Wan e Michael Clear.