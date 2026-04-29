Il cast di quello che si preannuncia come uno dei crime-thriller più glamour e attesi dei prossimi anni subisce un cambio di guardia stellare. Chris Evans, l’indimenticabile interprete di Captain America, si è ufficialmente unito alla produzione di My Darling California, il nuovo progetto scritto e diretto da Elijah Bynum (Magazine Dreams). L’attore subentra a Josh Brolin, costretto a rinunciare al ruolo a causa di conflitti di programmazione. La notizia è confermata da Deadline.

Evans si aggiunge a un ensemble già straordinario che vede protagonisti il premio Oscar Jessica Chastain, Chris Pine, la rivelazione di Anora Mikey Madison, Charles Melton e Don Cheadle.

Ambientato in una vivida e pericolosa Los Angeles del 1980, il film intreccerà le vite di un conduttore televisivo, della sua irrequieta consorte, di un’icona della musica country, di due piccoli criminali e di un ex detenuto. Tutti saranno legati da un unico crimine e dalla disperata ricerca di una vita migliore.

My Darling California: le riprese e il mercato di Cannes

Le riprese di My Darling California inizieranno tra la fine dell’estate e settembre, con la produzione curata da David Hinojosa e Sébastien Reybaud. Il progetto, interamente finanziato da Anton, sarà uno dei pezzi pregiati presentati al prossimo mercato del Festival di Cannes, dove verranno gestite le vendite internazionali.

Per Chris Evans si tratta di un ritorno al genere thriller dopo il recente impegno in Materialists, ed il prossimo ritorno del universo Marvel nei panni di Steve Rogers/Captain America nel film attesissimo Avengers: Doomsday.