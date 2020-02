Muscoli e tecnologia nel poster IMAX di Bloodshot

IMAX Corporation ha rilasciato oggi il poster relativo a Bloodshot, il cinecomic tratto dai fumetti Valiant Comics.

Trovate il nuovo poster in fondo al nostro articolo.

Bloodshot

Bloodshot è stato diretto da Dave Wilson. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer. Tra i produttori spiccano i nomi di Neal Moritz e Dinesh Shamdasani per Valiant Entertainment. Il film è liberamente tratto dal fumetto targato Valiant.

CAST: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heugan, Talulah Riley, Alex Hernandez, Toby Kebbell.

TRAMA: Basato sull’omonimo fumetto bestseller, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 13 marzo 2020. In Italia dal 26 marzo.