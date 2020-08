Immagini dal Multiverso nel trailer del DC FanDome

A pochissimi giorni dal DC FanDome, l’evento virtuale più atteso dagli amanti del Multiverso DC, ecco spuntare in rete un nuovo trailer.

Nel video apparso in rete tante sequenze dai vari panel virtuali in programma (tra cinema, televisione, cartoon, videogame e fumetti), ma anche la promessa di grande intrattenimento per i fan del Multiverso DC.

Ricordiamo che il DC FanDome è l’evento più atteso dai fan dell’universo DC Comics. Per 24 ore, in via del tutto gratuita, sarà possibile dare uno sguardo privilegiato nel futuro del Multiverso DC, tra cinema, televisione, videogame e fumetti, con anteprime speciali e ospiti di grandissimo rilievo. Potete dare uno sguardo al programma completo qui.

Tra i panel più attesi, citiamo quelli dedicati a The Batman, The Suicide Squad, Wonder Woman 1984.

Trovate il main trailer qui di seguito.