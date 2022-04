Il multisala UCI Pioltello riaprirà da ottobre 2022

Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha finalmente svelato la data di riapertura del multisala UCI Pioltello, chiuso da tempo per lavori di riammodernamento.

La riapertura ufficiale del multisala milanese è prevista per ottobre 2022, l’annuncio è arrivato questa mattina attraverso un breve comunicato ufficiale in cui sono descritti i lavori in via di svolgimento atti a portare UCI Pioltello nel futuro. Ecco i dettagli nel comunicato UCI Cinemas:

RIAPERTURA UCI PIOLTELLO

Milano, 21 aprile 2022 – UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 41 strutture multiplex e 419 schermi, è lieto di comunicare che la multisala di UCI Pioltello riaprirà le sue porte al pubblico nel mese di ottobre di quest’anno. UCI Cinemas coglie questa occasione per ringraziare i clienti affezionati che con pazienza e comprensione stanno aspettando la riapertura della multisala, nell’attesa di poter dare a tutti loro il bentornato in sala al più presto.

A UCI Pioltello sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione, che consentiranno di ottenere una struttura completamente rinnovata e in grado di offrire gli standard più elevati in fatto di comfort e tecnologia. Maxischermi, proiettori digitali e sistemi audio di ultima generazione, bar e aree ristoro rivisitate, sale capienti e poltrone ultra-comfort per offrire i massimi livelli di relax durante lo spettacolo. Il cambio sarà totale e questo rispecchia la filosofia del Circuito, che punta a garantire un’esperienza cinematografica sempre più appagante e coinvolgente. Gli spettatori saranno completamente immersi nell’atmosfera cinematografica che solo UCI sa offrire, grazie a un livello di tecnologia superiore e un’accurata attenzione ai dettagli.

Ramon Biarnes, Managing Director Southern Europe di Odeon Cinemas Group, dichiara:

“I nostri clienti affezionati del cinema di Pioltello potranno presto tornare a vivere le emozioni dei migliori film nella loro multisala. Per noi è un segnale importante e crediamo che il cinema sia davvero il luogo dove poter vivere momenti indimenticabili. Non vediamo l’ora di poter riaprire questa struttura, oggetto di importanti ristrutturazioni nel corso degli ultimi mesi, e offrire di nuovo, attraverso un cinema profondamente rinnovato, la miglior esperienza cinematografica a tutti i nostri spettatori”.

Queste, invece, le parole della sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti:

“Siamo felici di poter annunciare oggi alla città la riapertura del cinema prevista per inizio autunno – commenta la sindaca Ivonne Cosciotti – in tutti questi mesi siamo sempre stati in costante contatto con i vertici di UCI Cinemas per seguire e monitorare l’evolversi della situazione. I lavori di ristrutturazione sono già partiti e prevedono un investimento importante su una struttura che continuerà a essere di grande eccellenza, un punto di ritrovo per tutta la comunità pioltellese e non solo perché in questi anni il bacino d’utenza si è esteso e allargato ai comuni vicini della Martesana. Mai come in questi mesi di chiusura dovuta alla pandemia – conclude la sindaca Cosciotti – ci siamo resi conto e abbiamo toccato con mano quanto sia vitale e importante lo stare insieme, condividere momenti di convivialità come può essere la visione di un film al cinema insieme con la famiglia, con amici o in coppia. Per questo ringrazio UCI Cinemas per aver fortemente creduto e investito in questo progetto di rinnovamento della nostra struttura che sarà tra le top in tutta la Lombardia”