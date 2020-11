Mulan: In home video dall’11 novembre, ecco i dettagli

SPECIFICHE TECNICHE:

Durata:1 ora e 50 minuti circa;

Aspect Ratio:2.39:1;

Audio:4K UHD: Inglese 7.1.4 Dolby Atmos; Italiano, Tedesco, Giapponese, Spagnolo latino-americano Dolby Digital Plus 7.1; Francese canadese Dolby Digital 5.1; Inglese audio descrittivo Dolby Digital 2.0;

BLU-RAY: Inglese 7.1.4 Dolby Atmos; Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco DTS 5.1; Inglese DTS-HD MA 2.0; Inglese audio descrittivo, Ceco, Polacco Dolby Digital 5.1;

Sottotitoli:4K UHD: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco, Giapponese, Spagnolo latino-americano, Francese canadese;

BLU-RAY: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco, Ceco, Polacco;

Rating:Film per tutti;