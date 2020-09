Mulan: è già disponibile “Coraggio, Onestà e Lealtà” cantata da Carmen Consoli

Da oggi 25 settembre, la canzone “Coraggio, Onestà e Lealtà”, interpretata da Carmen Consoli, è disponibile su tutte le piattaforme digitali a questo link. “Coraggio, Onestà e Lealtà” è il brano portante dei titoli di coda del film live action Mulan disponibile su Disney+ tramite Accesso VIP e al prezzo di 21,99€. Una volta ottenuto l’accesso VIP a Mulan sarà possibile guardarlo tutte le volte che lo si desidera e tra qualche mese sarà pure disponibile a tutti gli abbonati Disney+ senza più pagare l’accesso VIP.

Queste le dichiarazioni della cantautrice Carmen Consoli:

“Coraggio, Onestà e Lealtà è una canzone che usa un linguaggio semplice, però diretto e anche estremamente poetico. Mi piace molto la parte del testo in cui dice: “Potrei chiedere a me stessa, un guerriero cosa fa, e se sotto l’armatura ho il coraggio, l’onestà e la lealtà. Questa strofa spiega proprio tutto il senso della canzone. Il coraggio va cercato dentro di sé, non bisogna aspettare che siano gli altri a decidere per te o a darti il coraggio. Non è una pillola che si prende, la pillola del coraggio. È un bellissimo singolo con un gran significato: fare del proprio cuore la bussola.”

Definita dal New York Times “Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale…una voce piena di dolore, compassione e forza”, Carmen Consoli, chitarra, tacchi a spillo, verve di performer grintosa e passionale, è un indiscusso punto di riferimento della musica italiana al femminile.

La collaborazione con Disney aggiunge un ulteriore riconoscimento a una carriera costellata di primati: Carmen è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, è stata la prima donna nella lunga storia del prestigioso Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra”, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef, ha vinto il premio Amnesty Italia per “Mio zio”, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Maestro Concertatore nel grande evento live “La Notte della Taranta”.

Il brano originale “Loyal Brave True” è interpretato da Christina Aguilera ed è stato scritto da Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree, e prodotto da Jamie Hartman.

