Frankenstein, Una battaglia dopo l’altra, I Peccatori, Weapons e Wicked: Parte 2 guidano con tre candidature ciascuno.

La Make-Up Artists and Hair Stylists Guild (MUAHS, IATSE Local 706) ha rivelato le nomination per i suoi premi 2026, che celebrano l’eccellenza nel trucco e acconciatura per cinema, tv, commercials e teatro.

Tra i film, Frankenstein (Netflix), Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros.), I Peccatori (Warner Bros.), Weapons (Warner Bros.) e Wicked: Parte 2 (Universal) hanno dominato l’edizione con tre nomination ciascuno. Quattro di questi (tutti tranne Weapons) sono presenti anche nella shortlist Oscar per Best Makeup and Hairstyling.

Oltre alle candidature competitive, Greg Nelson (make-up artist, Emmy winner e Oscar nominee) e Judy Alexander Cory (hairstylist, due volte Oscar nominee) riceveranno il Lifetime Achievement Award. Michael Johnson (make-up artist, Emmy nominee) riceverà il Vanguard Award.

La guild ha sottolineato l’alta qualità delle proposte in questa edizione, con un’attenzione particolare ai lavori prostetici e period per film come Frankenstein e Wicked: Parte 2.

La cerimonia dei 13th Annual MUAHS Awards si terrà il 14 febbraio 2026 al Westin Bonaventure Hotel di Los Angeles.