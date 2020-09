Ms. Marvel: Ecco i nomi dei registi della serie tv

I Marvel Studios hanno svelato quelli che saranno i nomi dei registi che si occuperanno di dirigere i diversi episodi di Ms. Marvel, una delle future serie Disney+.

Dopo aver iniziato a svelare i primi dettagli relativamente e She-Hulk (qui i dettagli), i Marvel Studios iniziano a muovere passi importanti anche per quanto riguarda Ms. Marvel.

Questa notte SuperHeroHype ha riportato quelli che saranno i nomi dei registi che si occuperanno dei vari episodi, ovvero Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys for Life), Sharmeen Obaid-Chinoy (2 volte premio Oscar) e Meera Menon (The Punisher, The Walking Dead). Non si esclude la possibilità che altri nomi possano in futuro aggregarsi al team di registi.

Non esiste ancora una data di rilascio, e neppure cenni relativi all’inizio della produzione, ma senza dubbio questa notizia sembra poter dare un primo input in tal senso.

Ms. Marvel

: Il personaggio di Ms Marvel è stato creato da da Gerry Conway e John Buscema nel corso del 1977. Lo pseudonimo di Ms Marvel è stato preso in origine da Carol Danvers (l’attuale Captain Marvel), è successivamente passato a Kamala Khan solo nel novembre del 2003, in quell’occasione furono Sana Amanat, G. Willow Wilson e Adrian Alphona a dare vita alla nuova versione del personaggio. Kamala Khan è una ragazza di sedici anni di origine pakistana del New Jersey che ammira molto Carol Danvers. Acquisisce accidentalmente il potere della superelasticità ed entra a far parte dei Vendicatori. DISTRIBUZIONE: La serie tv andrà in onda su Disney+ nel corso del 2021.