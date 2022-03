Ms. Marvel sarà su Disney+ da giugno, ecco il primo trailer

Posted on

Sono ufficialmente partite le riprese di Ms Marvel, la nuova serie Marvel Studios indirizzata alla piattaforma Disney+. L’attrice scelta per la giovanissima supereroina, come noto, è l’esordiente Iman Vellani, e per l’occasione questa mattina è possibile darle un primo sguardo proveniente direttamente dal set. Le foto sono state scattate da Just Jared, pertanto vi invitiamo