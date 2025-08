Mr Morfina | Il film con Jack Quaid arriva su Paramount+

Dopo l’uscita nelle sale avvenuta lo scorso mese di marzo, la commedia d’azione Mr Morfina è pronta per Paramount+.

Quest’oggi il famoso servizio digitale Paramount+ ha riferito che Mr Morfina sarà prossimamente disponibile lo streaming. Nessun dettaglio è stato rivelato riguardo la data di lancio, e sarà chiaramente nostra premura aggiornarvi in merito.

Mr Morfina è una commedia d’azione del 2025 diretta da Dan Berk e Robert Olsen, con Jack Quaid e Amber Midthunder. Il cast include anche Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh e Jacob Batalon. Il film, scritto da Lars Jacobson, è prodotto da Drew Simon, Tory Tunnell, Joby Harold, Matt Schwartz e Julian Rosenberg per Infrared Pictures, Safehouse Pictures e Circle of Confusion.

La Trama Ufficiale recita “Nathan Caine (Jack Quaid) è un impiegato di banca affetto da insensibilità congenita al dolore (CIPA); quando Sherry (Amber Midthunder) viene presa in ostaggio durante una rapina in banca, lui trasforma la sua condizione in un’incredibile forza per salvarla.”

Mr Morfina è il primo film distribuito da Infrared Pictures, etichetta di FilmNation Entertainment entrata nel portfolio di Paramount nel febbraio 2024. La fotografia è curata da Jacques Jouffret, il montaggio da Christian Wagner, e le musiche originali sono composte da Lorne Balfe e Andrew Kawczynski.

