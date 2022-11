Motori accesi e via alle riprese del film Gran Turismo

Sono ufficialmente partite le riprese del film tratto dall’omonima saga videoludica Gran Turismo, a confermarlo la prima foto dal set.

L’immagine in questione (la potete ammirare in fondo alla pagina) mostra il classico ciak, mentre sullo sfondo si denotano alcune auto da corsa pronte a sfrecciare in pista. Le riprese del film sono partite da Budapest, in Ungheria. Ricordiamo che il casting del film è ancora in corso, e che gli attori ingaggiati sono stati Djimon Hounsou e Geri Halliwell, proprio come segnalato nel nostro ultimo aggiornamento.

GRAN TURISMO

Il film, come noto da tempo, sarà diretto dallo specialista del genere sci-fi “Neill Blomkamp“, con una sceneggiatura firmata in coppia da Jason Hall ( American Sniper ) e Zach Baylin ( King Richard ). Tra i produttori, spazio per Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, ma anche per Doug Belgrad e Dana Brunetti. Il creatore del gioco Kazunori Yamauchi e Hall sono i produttori esecutivi. NEL CAST Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell.

TRAMA: Basato su una storia vera, il film è il racconto del coronamento di un sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo che grazie alle sue doti di gioco vince una serie di concorsi Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

L’uscita del film è fissata per l’11 agosto 2023.