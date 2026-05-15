Mother Mary Recensione del film A24 con Anne Hathaway

Dal 14 maggio è possibile vedere Anne Hathaway vestire i panni di una divina popstar in Mother Mary, scritto e diretto da David Lowery per A24 e distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Nel cast anche un’intensa Michaela Coel che tra musica pop e spiritualità ci guida in questo viaggio oscuro ed emotivo.

Mother Mary (Anne Hathaway) è una popstar acclamata dalle folle, una di quei talenti che sul palco emana luce oltre alla sua musica ben coreografata e d’impatto. È una macchina da guerra di talento che sembra indistruttibile, perfetta sotto ogni punto di vista ma che un giorno abbassa la sua attenzione e vede tutto il suo lavoro sgretolarsi per un “passo falso”. È in quel momento che, oltre all’equilibrio, sembra perdere anche la propria identità, quella che fino ad allora l’ha resa iconica.

Sperduta e terrorizzata di non trovare più se stessa cerca la redenzione presentandosi dalla sua (ex) costumista ed (ex) amica (Michaela Coel) implorandole di realizzare un abito che le ritrovare la sua identità.

David Lowery non cerca di raccontarci una storia classica della ricerca dell’io, ripercorrendo un viaggio alla riscoperta di un passato e di un rapporto che è stato tagliato come una stoffa da ricucire. Qui ci sentiamo terzi incomodi in un’intensissima e lunga conversazione tra due donne, in cui le parole e le azioni su muovono sul filo dell’emotività, liberando scheletri e sentimenti lasciati per troppo tempo sopiti.

La chimica tra Anne Hathaway e Michaela Coel è magnetica e allo stesso tempo, inquietante. Non scopriremo mai il motivo dello strappo tra le due donne, non possiamo credere che il tutto si limita unicamente al termine di una collaborazione lavorativa; tra di loro c’è un sentimento forte e profondo che si cela e che man mano si è tramutato in rancore.

Anne Hathaway si scorpora dando vita ad un talent che per il suo pubblico rappresenta un entità divina, quasi mitologica e la sua maschera sembra logorarla dall’interno fino a portarla al cedimento.

Gli abiti di Mother Mary legano la sua identità avvolgendola nella luce, mettendola al centro della scena come un’entità soprannaturale e divina, tutta questa sua sacralità viene destituita dalla sua fragilità. La sua estetica è quella di un’icona (quasi) immortale che strizza l’occhio alle grandi star del nostro mondo musicale come la regina Madonna, Beyoncè, Lady Gaga e persino Taylor Swift, la cui raffigurazione è un mix tra l’impavida Giovanna d’Arco e la Vergine. Eppure, come la Vergine Maria – di cui “ruba” il nome- anche Mother Mary – non ha una sua identità, lei è il simbolo di un entità immolata sull’altare del successo, il cui segno distintivo è anche la sua aureola/corona di spine, l’accessorio fondamentale del suo look realizzato da Sam nel corso della sua carriera artistica.

Perché Mother Mary, al culmine della sua messa laica e seducente, perde il suo fascino e così la sua identità? Lowery mostra una sacerdotessa consumata dalla sua energia divorata dalla sua stessa fiamma che l’alimenta rappresentata da un drappeggio velato rosso che viene risucchiato nel suo stesso corpo.

Lowery ci fa assistere a rituali esoterici che apparentemente ci rivelano il malessere interiore finora soffocato internamente, ma di cui dobbiamo liberarci. Quest’oscurità intrica dev’essere loiberata e ricoperta da nuove vesti.

La musica scandisce il ritmo narrativo della messa in scena. I brani che compongono la colonna sonora e le stesse esibizioni di Mother Mary sono firmate da Charlie XCX, Jack Antonoff e FKA Thigs: oscillano tra un pop liturgico ed elettronica spettrale, costruendo un’identità sonora che rende credibile la grandezza della star come fenomeno culturale. La stessa Hathaway canta con intensità conferendo ai brani una malinconia consumata che amplifica il senso di fine imminente.

Mother Mary, il cui trailer è disponibile qui di seguito, è una storia d’amore in cui per superare una perdita bisogna affrontare quei fantasmi, separarci da loro e convivere con quel legame seppur spezzato.

Mother Mary Recensione del film A24 con Anne Hathaway Regista: David Lowery Data di creazione: 2026-05-15 16:45 Valutazione dell'editor

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