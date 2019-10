Hollywood si è svegliata questa mattina con la tristezza nel cuore per la morte di Robert Forster, attore amato ed apprezzato per film come Jackie Brown.

A confermare la morte del celebre attore è stato questa notte il The Hollywood Reporter. Robert Forster se ne è andato a 78 anni nella sua casa di Los Angeles, da anni soffriva di un tumore al cervello.

Forster ha lavorato sia nel mondo della televisione che in quello cinematografico, ma è solo dal 1997 che è riusciuto a costruire la parte migliore della sua carriera. Il film che ha fatto di spartiacque nella sua carriera è stato Jackie Brown - diretto da Quentin Tarantino - dove è riuscito a raccogliere una candidatura agli Oscar per il Miglior Attore non Protagonista.

Tra le sue apparizioni note al cinema vanno ricordate quelle in The Black Hole e Mulholland Drive. La sua ultima apparizione è datata proprio 11 ottobre 2019, stiamo parlando del film Netflix sequel della serie tv Breaking Bad, ossia El Camino.