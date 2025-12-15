Questa mattina apriamo con la tragica notizia riguardante la morte del regista Rob Reiner e sua moglie.

Rob Reiner, il leggendario regista di classici come “Harry ti presento Sally“, “La storia fantastica“, “Stand by Me” e “Misery non deve morire“, è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua villa di Brentwood insieme alla moglie Michele Singer Reiner.

I corpi della coppia (lui 78 anni, lei 70) sono stati scoperti nel pomeriggio: secondo le prime informazioni, presentavano ferite da arma da taglio e non ci sono segni di effrazione. La polizia di Los Angeles sta indagando come apparent homicide, con la divisione Robbery-Homicide al lavoro sulla scena.

Secondo fonti vicine alle indagini riportate da People Magazine e altre testate, il figlio della coppia Nick Reiner sarebbe stato interrogato come “person of interest” in connessione con le morti. Tuttavia, l’LAPD non ha ancora identificato ufficialmente alcun sospetto, e l’indagine resta in corso con interviste a familiari

La famiglia ha diffuso una nota: “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner. Siamo distrutti da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto per la privacy in questo momento difficilissimo”.

Tanti i messaggi di cordoglio da Barack Obama, Gavin Newsom, Nancy Pelosi e colleghi come Christopher Guest e Jamie Lee Curtis. Hollywood è sotto shock.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.