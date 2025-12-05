L’attore giapponese-americano Cary-Hiroyuki Tagawa è morto giovedì 4 dicembre a Santa Barbara, in California, all’età di 75 anni.

La causa della morte pare sia da attribuire a diverse complicazioni da un ictus. Quando Tagawa è morto era circondato dalla famiglia, inclusi i figli. La sua manager Margie Weiner lo ha ricordato così: «Cary era un’anima rara, generosa e devotata al mestiere. Il nostro rapporto era diventato familiare». Lascia la moglie Sally, i figli Calen, Brynne e Cana e due nipoti. La notizia è stata confermata da Deadline.

Per milioni di fan Cary-Hiroyuki Tagawa rimarrà per sempre Shang Tsung, il carismatico e letale stregone del cult Mortal Kombat (1995), ruolo che ha ripreso nel sequel del 1997, in Mortal Kombat 11 (il videogame come voce) e nella serie web Mortal Kombat: Legacy. Pochi villain degli anni ’90 hanno lasciato un segno così profondo nella cultura pop.

Tra gli altri ruoli più noti: l’eunuco Chang in L’ultimo Imperatore (1987), il trafficante in 007 – Vendetta Privata (1989), Nobusuke Tagomi in The Man in the High Castle e apparizioni in Pearl Harbor, Il Pianeta delle Scimmie e Memorie di una Geisha.

Oltre 150 crediti in carriera. Un maestro se n’è andato. RIP.