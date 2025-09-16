Hollywood piange la morte del grande Robert Redford

L’attore Robert Redford, leggenda hollywoodiana e fondatore del celebre Sundance Film Festival, è morto.

La notizia è stata battuta poco fa dai principali organi di informazione, tra cui the Hollywood Reporter: il grande artista hollywoodiano si è spento nel sonno quest’oggi nella sua casa fuori Provo, nello Utah. Robert Redford aveva 89 anni.

Robert Redford nella sua immensa carriera è stato 4 volte candidato all’Oscar, e ne ha vinto 1 onorario. Tra le sue interpretazioni più famose vanno citate quelle per film iconici quali “Gli uomini della prateria” (1969), “Il candidato” (1972), “I tre giorni del Condor” (1975) e “Tutti gli uomini del presidente” (1976), ma sono comunque tante le volte che ha deliziato il pubblico con ruoli iconici che hanno incarnato l’anima e e la personalità dell’americano vero.

Il suo esordio è arrivato nel 1960 in un episodio di “Maverick“, serie della ABC. Qualche anno più tardi Redford ha conquistato una nomination agli Emmy per il suo lavoro in una puntata della serie antologica della ABC “Alcoa Premiere“. La sua prima apparizione sul grande schermo è stata con il film “Tall Story” (1960), e successivamente ha partecipato a “A proposito di Daisy Clover” (1965), che gli valse un Golden Globe come miglior attore emergente.

Nel 1980 Redford ha poi intrapreso la carriera da regista con il film “Gente comune“, altri film noti come regista sono stati “Milagro Beanfield War” (1988), “In mezzo scorre il fiume” (1992), “Quiz Show” (1984), per il quale ricevette un’altra nomination all’Oscar, “L’uomo che sussurrava ai cavalli” (1998), “La leggenda di Bagger Vance” (2000) e “The Conspirator” (2010).

Nel 2014 Robert Redford ha anche partecipato in due film dell’MCU (Marvel Cinematic Universe), ossia “Captain America: The Winter Soldier” e “Avengers: Endgame” interpretando Alexander Pierce.