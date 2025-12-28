Addio alla leggenda che ha rivoluzionato il cinema e dedicato la vita alla difesa degli animali.

Brigitte Bardot, simbolo eterno della Nouvelle Vague e sex symbol degli anni ’50 e ’60, è morta oggi, 28 dicembre 2025, all’età di 91 anni. Nessun dettaglio sulle cause del decesso sono stati al momento rivelati. La notizia è stata annunciata dalla Fondation Brigitte Bardot con un comunicato inviato all’AFP (via Variety):

“Con immensa tristezza annunciamo la scomparsa della nostra fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale che ha scelto di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare vita ed energie alla protezione degli animali e alla sua fondazione.”

Nata il 28 settembre 1934 a Parigi, Brigitte Bardot ha avuto il suo trampolino di lancio con “E Dio creò la donna” (1956) di Roger Vadim, diventando un fenomeno globale. Film come “Il disprezzo” (Godard), “Viva Maria!” (Malle) e “Le Mépris” l’hanno poi resero un’icona di libertà e sensualità. Simone de Beauvoir l’ha definita a suo tempo “la donna più libera di Francia”.

Nel 1973, a soli 39 anni, ha abbandonato il cinema dopo oltre 40 film, per dedicarsi completamente alla causa animale. Ha fondato la sua associazione “Fondation Brigitte Bardot” nel 1986, lottando contro caccia, corrida, esperimenti e maltrattamenti.

Hollywood e il mondo del cinema sono in lutto: tributi da colleghi, artisti e istituzioni stanno arrivando da ogni parte.