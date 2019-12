Sulla piattaforma streaming Netflix è disponibile la prima stagione della serie tv dal titolo, tutt’altro che rassicurante ma molto avvincente, Mortale. Vi presentiamo la nostra recensione.

La scomparsa di un ragazzo e la ricerca ossessionata del fratello; il sogno di evadere di una giovane ragazza; la ricerca di un posto nel modo di un giovane adolescente; la magia e il voodoo e il bene contro il male...tanti sono i temi di questa nuova serie europea.

RECENSIONE

Frédéric Garcia, creatore di questo prodotto televisivo, sembra avere grandi aspettative sulla riuscita di Mortale. I 6 episodi che compongono la storia sono il loro risultato di un mix di situazioni, temi sociali conditi con un pizzico di esoterismo e drammaticità. A nostro avviso il regista esagera nella sua visione, ma cio non toglie che Mortale sembra avere il potere di incuriosire per la semplicità e la linearità proposta dalla sceneggiatura.

L'ottima fotografia si lega alla perfezione con la scenografia, e questo anche grazie ad una playlist ben curata, capace di presentare uno spaccato di vita della società degli emarginati in questione: palazzi di cemento che sembrano muri invalicabili, i quali soffocano il verde della natura intorno, suoni e parole che raccontano la voglia di vivere e di evadere.... una situazione sociale che ben nota, ma non per questo non degna di attenzione.

L’ingrediente fantasy è quello che rende particolare la serie, ma che, a nostro avviso, può far storcere il naso ai palati più fini, e questo nonostante rappresenti la caratteristica unica di Mortale, il fattore X che la distanzia dal vasto panorama della tv seriale.

Il cast è composto da giovani attori bravi, con personaggi idealizzati e ben strutturati, parliamo ovviamente di Carl Malapa, Nemo Schiffman, Manon Bresch, protagonisti di questa storia drammatica dai risvolti oscuri. La sceneggiatura riesce a dare vita ai tre ragazzi, molto comuni, capaci di coinvolgere il pubblico nel bene e nel male.

Per tirare le somme, Mortale è una serie televisiva ambiziosa ma con forse troppi elementi mixati insieme. Nel complesso è gradevole, e questo teminonia il fatto che, anche senza andare oltreoceano, è possibile trovare prodotti interessanti. Attendiamo la seconda stagione per dare un giudizio definitivo.