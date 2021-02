Mortal Kombat: primo straordinario record per il reboot di Simon McQuoid

WarnerMedia sembra aver centrato un primissimo obiettivo con il rilancio cinematografico della saga Mortal Kombat, almeno dal punto di vista statistico.

Secondo i dati diffusi questa notte, e riportati in rete da Deadline, il primo trailer di Mortal Kombat è stato visto nella sua prima settimana la bellezza di 116 milioni di volte, dato questo che rappresenta un record assoluto per la categoria “RED BAND TRAILER“, ovvero vietati ai minori.

Dati alla mano, infatti, il trailer ha superato i precedenti record fatti segnare da Logan – The Wolverine e Deadpool 2, che pure avevano raccolti questi numeri ma con quattro giorni di ritardo. La nota fonte ha aggiunto, inoltre, che il trailer ha giovato di un lancio mondiale incredibile, con 52 mercati raggiunti via Youtube e 28 con Twittter, registrando tra l’altro una valutazione da parte dei fan da positivo a neutro del 98%.

Questo è un primo importante risultato raggiunto dalla WarnerMedia, e che potrebbe spingere Mortal Kombat ad aprire un nuovo franchise di successo, oltre che dare il via ad una nuova era in quel di Hollywood per i film vietati ai minori.

Guarda subito il trailer red band di Mortal Kombat! Get over here!#MortalKombatIlFilm prossimamente al cinema. pic.twitter.com/pwL9FSqcaQ — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) February 18, 2021

MORTAL KOMBAT

PRODUZIONE: La sceneggiatura del nuovo film è stata firmata da Greg Russo, con Simon McQuoid in cabina di regia. James Wan ha prodotto con la sua Atomic Monster, con lui anche Michael Clear e Todd Garner. CAST: Joe Taslim (Sub-Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Sisi Stringer (Mileena), Jessica McNamee (Sonia), Josh Lawson (Kano), Lewis Tan (Cole Young), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), e Max Huang (Kung Lao).

TRAMA: In “Mortal Kombat”, il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità—e anche del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana—l’immenso potere custodito nella sua anima—in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?

In contemporanea al cinema e su HBO Max dal 16 aprile 2021.