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Nonostante un esordio di alto profilo, Mortal Kombat II si è dovuto accontentare della seconda posizione nel weekend nordamericano, lasciando il primato a Il Diavolo veste Prada 2. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, il sequel targato 20th Century e Disney ha incassato 43 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, superando ufficialmente i 326 milioni complessivi del primo capitolo e trascinando la Casa del Topolino oltre lo storico traguardo dei 2 miliardi di dollari incassati nel 2026.

Sul fronte dei combattenti, il torneo di Mortal Kombat II ha comunque fatto registrare numeri importanti. Il film diretto da Simon McQuoid ha debuttato con circa 40 milioni di dollari negli Stati Uniti, segnando il miglior esordio di sempre per un picchiaduro al cinema. A livello globale la pellicola ha già raggiunto i 63 milioni di dollari, triplicando i risultati del primo capitolo pandemico e dimostrando la ritrovata salute dei franchise nati su console.

L’elemento di forza di questo sequel risiede senza dubbio nell’ingresso di Karl Urban nei panni di Johnny Cage. L’attore è riuscito a dare al personaggio quel carisma ironico che abbiamo lodato nella nostra recensione di Mortal Kombat II, rendendolo il vero motore dell’opera. Questo successo conferma la crescita qualitativa degli adattamenti videoludici, un tema che abbiamo approfondito nel nostro speciale sull’evoluzione del rapporto tra Cinema e Videogame.

Record storici per Michael e le sorprese del Box Office

Mentre i due giganti si sfidavano per il primo posto, la storia della musica riscriveva i suoi primati. Michael, il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, ha raccolto altri 36.5 milioni di dollari nel suo terzo weekend. Con un totale domestico di 240.5 milioni, la pellicola ha ufficialmente scalzato Bohemian Rhapsody dal trono, diventando il biopic musicale con l’incasso più alto di sempre in Nord America. Un risultato che avevamo già anticipato nel nostro aggiornamento sul Box Office relativo ai dati del venerdì.

Le ottime notizie per l’industria continuano con il debutto di The Sheep Detectives (Pecore sotto copertura). La commedia britannica con Hugh Jackman ha sorpreso tutti con un’apertura da 15.9 milioni di dollari, superando le aspettative grazie a un passaparola eccellente. A chiudere la top 5 è il film concerto di Billie Eilish diretto da James Cameron, che ha incassato 20.1 milioni a livello globale sfruttando la tecnologia 3D per portare i fan direttamente sul palco.

Complessivamente, il botteghino domestico segna un incredibile +87% rispetto allo scorso anno, confermando un 2026 inarrestabile.

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