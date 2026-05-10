Il Box Office USA è teatro di uno scontro senza esclusione di colpi tra due mondi diametralmente opposti. Secondo quanto riportato da THR, Mortal Kombat II e Il Diavolo veste Prada 2 sono impegnati in una gara serratissima per la prima posizione.

Il sequel della New Line, trainato da un pubblico maschile superiore al 75%, ha dominato la giornata di venerdì con un incasso di circa 17 milioni di dollari (inclusi i 5.2 milioni delle anteprime), proiettandosi verso un debutto domestico stimato tra i 40 e i 41 milioni di dollari. A prescindere, si tratterà di un risultato straordinario che conferma l’ottimo stato di salute di questo genere, tema che abbiamo esplorato nel nostro speciale sull’evoluzione del rapporto tra Videogame e Cinema.

Sebbene l’accoglienza per il torneo di Simon McQuoid sia stata mista, come analizzato nella nostra recensione di Mortal Kombat II, il film sta comunque triplicando i risultati del primo capitolo pandemico del 2021, portando i ricavi complessivi del box office USA a un impressionante +87% rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, il destino del primo posto dipenderà interamente dal traffico in sala durante la Festa della Mamma. Il Diavolo veste Prada 2 ha infatti incassato 9.8 milioni di dollari venerdì, raggiungendo un totale domestico stellare di 111.6 milioni. Come già evidenziato nel nostro focus sul record box office worldwide de Il Diavolo veste Prada 2, il film ha ufficialmente superato i 326 milioni globali del primo capitolo, diventando il titolo “female-driven” più importante dai tempi di Barbie.

Record storici per Michael Jackson e il debutto delle pecore detective

In questo scenario di grandi successi, non bisogna dimenticare il biopic Michael. Lionsgate si appresta a incassare oltre 35 milioni di dollari nel suo terzo weekend, raggiungendo un totale globale di 570 milioni. Con il superamento dei 216.7 milioni domestici di Bohemian Rhapsody, la vita di MJ è ora ufficialmente il biopic musicale con il maggiore incasso di sempre in Nord America.

Tra le novità del weekend spicca anche The Sheep Detectives (da noi Pecore sotto copertura). La commedia-mistery con Hugh Jackman, prodotta da Phil Lord e Christopher Miller, ha conquistato un CinemaScore “A” e si avvia verso un debutto solido da 15 milioni di dollari. Chiude la top 5 il film concerto di Billie Eilish, diretto da James Cameron in 3D, con un’apertura stimata di 8 milioni.

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