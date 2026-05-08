Mortal Kombat II è ufficialmente sceso nell’arena del Box Office USA, e i primi colpi messi a segno sono decisamente pesanti.

Secondo i dati riportati da Deadline, il sequel targato New Line Cinema ha incassato ben 5.2 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, con proiezioni iniziate alle 15:00. Un risultato solido che posiziona la pellicola a brevissima distanza dai 5.5 milioni raccolti nello stesso periodo lo scorso anno da Final Destination: Bloodlines, confermando la grande attesa dei fan per questo nuovo scontro brutale sul grande schermo.

Previsioni weekend e la sfida contro Il Diavolo veste Prada 2

Il debutto di questo weekend è stimato sulla soglia dei 40 milioni di dollari, una cifra che segnerebbe un distacco netto rispetto al capitolo del 2021. Quell’esordio, pesantemente condizionato dalla pandemia e dall’uscita in contemporanea su HBO Max, si fermò a 23.3 milioni.

La vera sfida per il primo posto nel weekend sarà però contro il colosso Disney Il Diavolo veste Prada 2, che punta tutto sulla Festa della Mamma per mantenere la vetta, e il biopic Michael di Lionsgate, atteso per un forte richiamo sul pubblico femminile nella giornata di domenica.

In questo contesto di rinascita per gli adattamenti videoludici, come abbiamo analizzato nel nostro approfondimento sulla storia e l’evoluzione dei film tratti da videogiochi, la qualità e il rispetto per la lore sembrano finalmente pagare. Nonostante un’accoglienza critica non sempre unanime, come sottolineato nella nostra recensione di Mortal Kombat II, il richiamo del sangue e dei Fatality sta spingendo il pubblico in sala con una forza senza precedenti per il franchise.

Se le previsioni fossero confermate, Mortal Kombat II potrebbe superare l’intero incasso domestico del suo predecessore (42.3 milioni) in soli tre giorni. Un segnale inequivocabile di come il brand di Simon McQuoid sia riuscito a catalizzare l’attenzione dei videogiocatori, pronti a vedere i propri eroi combattere in una produzione che non teme il rating R.

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