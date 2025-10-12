Mortal Kombat 2 | Nuovo video e novità dal NYCC

Nella notte italiana è andato in scena il panel Mortal Kombat 2 dall’annuale evento New York Comic-Con.

Mentre in rete approdava un video straordinario con immagini inedite dal film ed interviste ai protagonisti, dal palco del NYCC si sono alternati stanotte il regista Simon McQuoid, lo sceneggiatore Jeremy Slater e buona parte dell’immenso cast, Karl Urban incluso. Tra le tante informazioni offerte (via THR), è stato ufficializzata la realizzazione di Mortal Kombat 3.

Le parole de regista e dello sceneggiatore di Mortal Kombat 2 dal NYCC?

Partiamo dalla notizia più sensazionale del panel, nonché l’ultima dichiarazione di Jeremy Slater: “Volevamo far sapere ai fan che c’è un pubblico per questo film, perché vogliamo continuare a realizzarne altri per voi ragazzi. Il nuovo film [Mortal Kombat 3] è già stato approvato dalla produzione“.

Sul perchè del rinvio dell’uscita di Mortal Kombat 2 al prossimo anno: “Ogni volta che la gente ha visto questo film, ha guadagnato slancio. Abbiamo creato un enorme successo estivo, quindi penso che dovremmo essere tutti orgogliosi del fatto che Mortal Kombat 2 e il franchise stesso prenderanno il via l’anno prossimo. Sì, dobbiamo aspettare, ma sarà un’esperienza colossale quando uscirà.”

Si è anche parlato dell’espansione della narrazione del sequel rispetto al primo film: “L’obiettivo, dopo l’uscita del primo capitolo, era davvero quello di far sì che Mortal Kombat 2 sembrasse una versione completa del tono che avevamo creato con l’apertura di Mortal Kombat. Sentivamo di aver solo scalfito la superficie. C’è così tanto in Mortal Kombat, nella sua tradizione, così tanto su cui lavorare che ho pensato che avremmo potuto semplicemente espandere tutto su una scala ancora più ampia“, ha detto il regista Simon McQuoid. “Si trattava di spingersi oltre i limiti in ogni cosa. Volevo che i personaggi trasmettessero molte più emozioni, quindi c’erano alti e bassi molto più profondi. Volevo che viaggiassimo attraverso tutti i regni e i diversi luoghi, livelli e ambienti che si possono visitare in Mortal Kombat. Volevo che trascorressimo più tempo in quei luoghi e che potessimo utilizzare il tesoro creato nel corso degli anni.”

Ed ancora: “In molti film tradizionali sui tornei di combattimento, c’è un combattimento e poi puoi andare in bagno“, ha aggiunto Slater. “Non volevamo quella struttura. Tra un torneo e l’altro, i personaggi hanno le loro missioni e avventure da vivere, quindi non c’è tempo libero“.

Guardate qui il nuovo video da Mortal Kombat 2

Quando uscirà al cinema il film Mortal Kombat 2?

Il film Mortal Kombat 2 uscirà nelle sale americane il 15 maggio 2026. La decisione della Warner Bros. Pictures pare sia stata presa per offrire al film di Simon McQuoid una finestra di mercato più ampia, e quindi potenzialmente più redditizia per lo studios.

Quali sono gli attori ed i personaggi che saranno nel film Mortal Kombat 2?

Nel film Mortal Kombat 2 “Lewis Tan torna nel ruolo di Cole Young, il lottatore MMA protagonista, mentre Jessica McNamee interpreta Sonya Blade, Mehcad Brooks è Jackson “Jax” Briggs, Ludi Lin è Liu Kang, Max Huang è Kung Lao, Tadanobu Asano è Lord Raiden, Chin Han è Shang Tsung, Hiroyuki Sanada è Hanzo Hasashi/Scorpion e Joe Taslim è Bi-Han/Noob Saibot. Tra le new entry, Karl Urban dà vita a Johnny Cage, Adeline Rudolph interpreta Kitana, Tati Gabrielle è Jade, Martyn Ford incarna Shao Kahn, Desmond Chiam è Re Jerrod, Ana Thu Nguyen è la Regina Sindel, Damon Herriman è Quan Chi e CJ Bloomfield è Baraka.”

Altre informazioni su Mortal Kombat 2

New Line Cinema presenta Mortal Kombat 2, il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico che torna sul grande schermo con tutta la sua brutale potenza. Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all’ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.

Il regista Simon McQuoid torna alla regia dopo il successo del film del 2021, firmando questo nuovo capitolo da una sceneggiatura di Jeremy Slater, basata sull’iconico videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Il film è prodotto da Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e Simon McQuoid, con Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff come produttori esecutivi.

Completano il team creativo il direttore della fotografia Stephen F. Windon, lo scenografo Yohei Taneda, il montatore Stuart Levy e la costumista Cappi Ireland, con casting di Rich Delia e una colonna sonora firmata da Benjamin Wallfisch. New Line Cinema presenta una produzione Atomic Monster / Broken Road, una produzione Fireside Films, Mortal Kombat II.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà al cinema il 15 maggio 2026.