Warner Bros. Pictures ha svelato un nuovo speciale video dal dietro le quinte dell’atteso film Mortal Kombat 2.

Con una release spostata al prossimo anno, lo studios ha scelto di allietare i dolori dei fan per la lunga attesa con uno speciale dietro le quinte. In particolare il video mostra parte del cast, tra cui Karl Urban e Hiroyuki Sanada, parlare della portata del film, della componente azione, ma anche delle tanto amate fatality.

Guardate qui il dietro le quinte di Mortal Kombat 2

Quando uscirà al cinema il film Mortal Kombat 2?

Il film Mortal Kombat 2 uscirà nelle sale americane il 15 maggio 2026. La decisione della Warner Bros. Pictures pare sia stata presa per offrire al film di Simon McQuoid una finestra di mercato più ampia, e quindi potenzialmente più redditizia per lo studios.

Quali sono gli attori ed i personaggi che saranno nel film Mortal Kombat 2?

Nel film Mortal Kombat 2 “Lewis Tan torna nel ruolo di Cole Young, il lottatore MMA protagonista, mentre Jessica McNamee interpreta Sonya Blade, Mehcad Brooks è Jackson “Jax” Briggs, Ludi Lin è Liu Kang, Max Huang è Kung Lao, Tadanobu Asano è Lord Raiden, Chin Han è Shang Tsung, Hiroyuki Sanada è Hanzo Hasashi/Scorpion e Joe Taslim è Bi-Han/Noob Saibot. Tra le new entry, Karl Urban dà vita a Johnny Cage, Adeline Rudolph interpreta Kitana, Tati Gabrielle è Jade, Martyn Ford incarna Shao Kahn, Desmond Chiam è Re Jerrod, Ana Thu Nguyen è la Regina Sindel, Damon Herriman è Quan Chi e CJ Bloomfield è Baraka.”

Altre informazioni su Mortal Kombat 2

New Line Cinema presenta Mortal Kombat 2, il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico che torna sul grande schermo con tutta la sua brutale potenza. Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all’ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.

Il regista Simon McQuoid torna alla regia dopo il successo del film del 2021, firmando questo nuovo capitolo da una sceneggiatura di Jeremy Slater, basata sull’iconico videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Il film è prodotto da Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e Simon McQuoid, con Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff come produttori esecutivi.

Completano il team creativo il direttore della fotografia Stephen F. Windon, lo scenografo Yohei Taneda, il montatore Stuart Levy e la costumista Cappi Ireland, con casting di Rich Delia e una colonna sonora firmata da Benjamin Wallfisch. New Line Cinema presenta una produzione Atomic Monster / Broken Road, una produzione Fireside Films, Mortal Kombat II. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà al cinema il 15 maggio 2026.