Mortal Kombat 2 | Trailer, trama e data dal nuovo film

Nel pomeriggio odierno è stato rilasciato il primo trailer di Mortal Kombat 2, nuovo capitolo della saga ispirata al celebre videogame.

Come da previsione, il trailer è stato seguito dalla versione italiana (presente in questo nostro articolo), ma anche dalla prima sinossi ufficiale che anticipa l’arrivo di Johnny Cage (Karl Urban) tra i combattenti della Terra e del temibile Shao Kahn come minaccia principale, con il primo che sembra letteralmente surclassare tutti gli altri combattenti per il talento del suo interprete.

Siete curiosi di vedere Johnny Cage aiutare la Terra a vincere il Mortal Kombat? Beh, non vi resta che attendere l’uscita del film al cinema il prossimo 23 ottobre 2025.

Mortal Kombat 2 | Altre informazioni sul film

New Line Cinema presenta Mortal Kombat 2, il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico che torna sul grande schermo con tutta la sua brutale potenza. Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all’ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.



Karl Urban interpreta Johnny Cage, affiancato da Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, con Chin Han, Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han e Hiroyuki Sanada in quello di Hanzo Hasashi / Scorpion.



Il regista Simon McQuoid torna alla regia dopo il successo del film del 2021, firmando questo nuovo capitolo da una sceneggiatura di Jeremy Slater, basata sull’iconico videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Il film è prodotto da Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e Simon McQuoid, con Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff come produttori esecutivi.



Completano il team creativo il direttore della fotografia Stephen F. Windon, lo scenografo Yohei Taneda, il montatore Stuart Levy e la costumista Cappi Ireland, con casting di Rich Delia e una colonna sonora firmata da Benjamin Wallfisch. New Line Cinema presenta una produzione Atomic Monster / Broken Road, una produzione Fireside Films, Mortal Kombat II. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà al cinema il 23 ottobre 2025.