La battaglia per l’Earthrealm sta per raggiungere un nuovo livello di brutalità. Attraverso i propri canali social, il co-creatore della saga Ed Boon ha diffuso un nuovo trailer di Mortal Kombat 2, accompagnandolo con una tagline che spiega l’ammirazione per un video che sembra miscelare alla perfezione i “confini tra gli universi del gioco e quelli del film“, tra combattimenti, mosse speciali e musiche iconiche.

Il film, prodotto da New Line Cinema e distribuito da Warner Bros. Pictures, farà il suo debutto nelle sale italiane il 10 maggio 2026, promettendo di portare sul grande schermo tutta la violenza viscerale che ha reso celebre il franchise videoludico.

Diretto ancora una volta da Simon McQuoid e scritto da Jeremy Slater, il sequel vede i campioni della Terra unirsi a Johnny Cage, interpretato dalla new entry Karl Urban (The Boys), per contrastare l’ascesa di Shao Kahn. Il trailer conferma un cast stellare che include il ritorno di Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Hiroyuki Sanada (Scorpion) e Joe Taslim, che questa volta vestirà i panni di Noob Saibot.

Vi ricordiamo che di recente è stato diffuso il trailer ufficiale di un altro adattamento attesissimo dagli appasionati di videgame: “Street Fighter“, Vi invitiamo a recuperare il nostro articolo sul trailer di Street Fighter.

ROLL CALL!! Love how this MK2 movie trailer merges & blurs the lines between the game and film universes! So many fighters with all their signature moves! May 8th kan't get here fast enough! #MortalKombatMovie pic.twitter.com/LTq6IJb7cj — Ed Boon (@noobde) April 23, 2026

Mortal Kombat 2 trailer: il cameo di Ed Boon e le nuove minacce

Oltre alle spettacolari sequenze di combattimento e alle coreografie marziali, il video svelato da Boon nasconde una sorpresa per i fan storici: un cameo dello stesso Ed Boon nel ruolo di un barista che serve Johnny Cage. La pellicola esplorerà il lato più oscuro del torneo, introducendo figure chiave come Kitana (Adeline Rudolph) e Quan Chi (Damon Herriman). La produzione, curata tra gli altri da James Wan con la sua Atomic Monster, ha puntato su un’estetica fedele ai titoli più recenti del gioco, come dimostrato dai design di Raiden e Kung Lao ispirati direttamente ai capitoli videoludici.

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