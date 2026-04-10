Il torneo più letale della storia sta per ricominciare. Con un annuncio ufficiale via social, Warner Bros. Italia ha confermato l’apertura delle prevendite dei ticket per Mortal Kombat II, l’atteso sequel del reboot del 2021. I fan della saga videoludica creata da Ed Boon e John Tobias possono da oggi assicurarsi un posto in sala per il debutto italiano, fissato per il prossimo 6 maggio 2026.

Nel tweet, lo studios ha anche svelato il link ufficiale dove è ora possibile acquistare i biglietti per Mortal Kombat II: https://mortalkombatspettacoli.it

FATALITY! Acquista ora i biglietti per Mortal Kombat II, dal 6 maggio al cinema: https://t.co/JTY554UZPy.#MortalKombatIIIlFilm pic.twitter.com/yLOHA6q4D1 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) April 10, 2026

In questo nuovo capitolo, i campioni dell’Earthrealm dovranno unire le forze con una delle icone più amate del franchise: Johnny Cage, interpretato da Karl Urban. La trama vede i protagonisti costretti a scontrarsi tra loro e contro le forze dell’Outworld per impedire l’ascesa al potere di Shao Kahn, una minaccia che mette a rischio l’esistenza stessa del Regno della Terra.

Mortal Kombat 2 ticket: cast e dettagli sulla produzione New Line

L’apertura della prevendita segna l’inizio del countdown finale per una produzione che vede coinvolti nomi di primo piano come James Wan attraverso la sua Atomic Monster. Oltre alla new entry Karl Urban, il cast vede il ritorno di Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade) e Hiroyuki Sanada nei panni di Scorpion, affiancati da Adeline Rudolph nel ruolo di Kitana.

La sceneggiatura, firmata da Jeremy Slater, punta a espandere la mitologia del torneo introducendo nuove arene e le iconiche “fatality” che hanno definito il genere picchiaduro.

Il Grande Cinema d’Azione e gli Adattamenti Videoludici

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