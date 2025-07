Mortal Kombat 2 | Record pazzesco per il trailer del film

Il nuovo film Mortal Kombat 2 sarà nelle sale dal mese di ottobre, ma intanto i numeri del primo trailer sono già da record.

Rilasciato lo scorso 17 luglio attraverso un evento live annunciato sui vari canali social ufficiali, il trailer “vietato ai minori” ha già rotto un record pazzesco. Secondo i dati di WaveMetrix (via Deadline) pare che il trailer di Mortal Kombat 2 sia stato visualizzato la bellezza di 106.8 milioni nelle prime 24 ore, il miglior risultato di sempre per un red band trailer.

Tra le altre cose, il trailer era stato anticipato da un fake-trailer dedicato al personaggio di Johnny Cage che ha portato a casa 22,2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.

Statistiche alla mano, il trailer del primo film Mortal Kombat (2021) era stato visto 116 milioni di volte nella prima settimana, ben oltre i numeri di altri trailer attesi quali Logan e Deadpool 2. Se tanto dà tanto, l’attesa dei fan per Mortal Kombat 2 sembrerebbe essere molto alta, e solitamente numeri importanti portano ad incassi altrettanto alti. A tal proposito, va ricordato che il primo film è uscito in contemporanea tra le sale cinematografiche e HBO Max (causa emergenza Covid-19), e ciononostante ha riportato un weekend ottimo da 23.3 milioni di dollari.

Tornando al record del primo trailer di Mortal Kombat 2, i numeri hanno superato quelli di The Suicide Squad di James Gunn (58,5 milioni, data di uscita 26 marzo 2021), Deadpool 2 (52 milioni, data di uscita 7 febbraio 2018) e il precedente film di Mortal Kombat (47 milioni, uscita 18 febbraio 2021).

Mortal Kombat 2 | Altre informazioni sul film

New Line Cinema presenta Mortal Kombat 2, il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico che torna sul grande schermo con tutta la sua brutale potenza. Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all’ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.



Karl Urban interpreta Johnny Cage, affiancato da Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, con Chin Han, Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han e Hiroyuki Sanada in quello di Hanzo Hasashi / Scorpion.



Il regista Simon McQuoid torna alla regia dopo il successo del film del 2021, firmando questo nuovo capitolo da una sceneggiatura di Jeremy Slater, basata sull’iconico videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Il film è prodotto da Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e Simon McQuoid, con Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff come produttori esecutivi.



Completano il team creativo il direttore della fotografia Stephen F. Windon, lo scenografo Yohei Taneda, il montatore Stuart Levy e la costumista Cappi Ireland, con casting di Rich Delia e una colonna sonora firmata da Benjamin Wallfisch. New Line Cinema presenta una produzione Atomic Monster / Broken Road, una produzione Fireside Films, Mortal Kombat II. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà al cinema il 23 ottobre 2025.