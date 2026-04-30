Il torneo più letale della storia del cinema sta per riaprire i battenti e UCI Cinemas è pronta ad accogliere i fan con iniziative che faranno la gioia di ogni guerriero del Regno della Terra.

In occasione dell’attesissimo debutto di Mortal Kombat II, il circuito cinematografico ha attivato una serie di promozioni esclusive legate agli spettacoli previsti dal 6 al 10 maggio.

Tutti coloro che acquisteranno il biglietto online sul sito ufficiale per le date indicate riceveranno un character poster esclusivo da collezione, dedicato ai protagonisti di questo nuovo capitolo. Ma le sorprese non finiscono qui: per ogni transazione effettuata sul sito o tramite app, UCI regalerà un codice per riscattare ben 750 “Dragon Krystals” da utilizzare all’interno del videogioco Mortal Kombat 1. È l’occasione perfetta per potenziare il proprio account mentre ci si gode lo spettacolo sul grande schermo.

Mortal Kombat II: menù tematici e l’ingresso di Johnny Cage

L’immersione nel mondo creato da Midway e NetherRealm Studios continua anche nell’area bar di UCI Cinemas, dove sarà disponibile un menù tematico esclusivo ispirato ai combattenti del film.

La pellicola di New Line Cinema vedrà i campioni della Terra affiancati finalmente da Johnny Cage nella battaglia contro la minaccia oscura di Shao Kahn. Prima di correre a prenotare il vostro posto (potete farlo tramite il sito ufficiale di UCI Cinemas), godetevi l’adrenalina dell’ultimo trailer rilasciato, che mostra in anteprima la brutalità dei nuovi combattimenti.

HUB: Il mondo di Mortal Kombat e il grande cinema

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