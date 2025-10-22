Mortal Kombat 2 | Il film cambia ancora data d’uscita

Mortal Kombat 2, l’atteso nuovo film ispirato ai famosi videogames Midway, ha cambiato nuovamente la data d’uscita.

Dopo un primo cambiamento che ha spinto l’uscita da ottobre 2024 al 15 maggio 2026, la Warner Bros ha deciso di cambiare nuovamente la data all’8 maggio, ovvero una settimana prima. La scelta, seppur minima, sembrerebbe avvenuta per offrire al film Mortal Kombat 2 maggior spazio al botteghino prima dell’uscita nelle sale di The Mandalorian and Grogu, fissata da tempo al 22 maggio 2026.

In aggiunta alla notizia, Deadline ha cercato di motivare la scelta così: “Perché un sequel tanto atteso viene spostato all’anno prossimo dopo aver ottenuto un record di visualizzazioni per un trailer in prima visione (107 milioni di visualizzazioni globali)? Proprio così: il sequel diretto da Simon McQuoid è destinato a ottenere molto di più a metà maggio rispetto a rimanere nell’affollata fascia oraria di fine ottobre, dove sono disponibili il film di Jeremy Allen White su Bruce Springsteen, “Springsteen Deliver Me From Nowhere” della 20th Century Studios, e il prossimo lungometraggio di Colleen Hoover, “Regretting You” della Paramount“.

Quali sono gli attori ed i personaggi che saranno nel film Mortal Kombat 2?

Nel film Mortal Kombat 2 “Lewis Tan torna nel ruolo di Cole Young, il lottatore MMA protagonista, mentre Jessica McNamee interpreta Sonya Blade, Mehcad Brooks è Jackson “Jax” Briggs, Ludi Lin è Liu Kang, Max Huang è Kung Lao, Tadanobu Asano è Lord Raiden, Chin Han è Shang Tsung, Hiroyuki Sanada è Hanzo Hasashi/Scorpion e Joe Taslim è Bi-Han/Noob Saibot. Tra le new entry, Karl Urban dà vita a Johnny Cage, Adeline Rudolph interpreta Kitana, Tati Gabrielle è Jade, Martyn Ford incarna Shao Kahn, Desmond Chiam è Re Jerrod, Ana Thu Nguyen è la Regina Sindel, Damon Herriman è Quan Chi e CJ Bloomfield è Baraka.”

Altre informazioni su Mortal Kombat 2

New Line Cinema presenta Mortal Kombat 2, il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico che torna sul grande schermo con tutta la sua brutale potenza. Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all’ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.

Il regista Simon McQuoid torna alla regia dopo il successo del film del 2021, firmando questo nuovo capitolo da una sceneggiatura di Jeremy Slater, basata sull’iconico videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Il film è prodotto da Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e Simon McQuoid, con Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff come produttori esecutivi.

Completano il team creativo il direttore della fotografia Stephen F. Windon, lo scenografo Yohei Taneda, il montatore Stuart Levy e la costumista Cappi Ireland, con casting di Rich Delia e una colonna sonora firmata da Benjamin Wallfisch. New Line Cinema presenta una produzione Atomic Monster / Broken Road, una produzione Fireside Films, Mortal Kombat II.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà al cinema il 15 maggio 2026.