La battaglia per il Regno della Terra si sposta sul grande schermo domestico.

Warner Bros. ha rilasciato sui canali social un nuovissimo spot promozionale di Mortal Kombat II, l’attesissimo sequel del reboot cinematografico basato sulla celeberrima saga di videogiochi picchiaduro. Il breve filmato annuncia ufficialmente l’imminente debutto della pellicola sulle principali piattaforme digitali, il prossimo 9 giugno.

Lo spot condensa in pochi secondi alcune delle sequenze d’azione più spettacolari e brutali del film, promettendo di entusiasmare gli appassionati dei combattimenti all’ultimo sangue e delle iconiche Fatality.

Il nuovo spot e l’epico scontro finale a portata di clic

Scritto da Jeremy Slater e diretto dal regista Simon McQuoid, il film riprende le fila della narrazione introducendo il celebre torneo d’arti marziali interdimensionale in cui i guerrieri della Terra, guidati da Lord Raiden, devono difendere il proprio mondo dall’invasione delle forze dell’Outworld. La trama segue il protagonista Cole Young e i campioni terrestri stringere nuove e difficili alleanze, accogliendo nel roster l’iconico Johnny Cage per affrontare lo spietato Shao Kahn. Il ricchissimo cast di questo secondo capitolo vede il ritorno di Lewis Tan, Jessica McNamee e Hiroyuki Sanada, affiancati dalla fondamentale novità di Karl Urban nei panni del carismatico Cage e di Martyn Ford in quelli del temibile boss d’oltremondo.

Per scoprire il nostro verdetto completo sulla qualità dei combattimenti, sulla fedeltà all’opera originale e sulla resa visiva dei nuovi personaggi, potete leggere tutti i dettagli nella nostra recensione di Mortal Kombat 2. Date anche una lettura al nostro approfondimento sull’evoluzione nel tempo dei film e serie tv ispirati ai videogames.

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Mortal Kombat II si prepara così a conquistare il mercato home video digitale, offrendo agli spettatori la possibilità di vivere e rivedere le scene più intense direttamente da casa. Ecco lo spettacolare spot.

The realms collide and the tournament begins 🔥Mortal Kombat II arrives on Digital 6/9 #MortalKombatMovie pic.twitter.com/0D45VSdp5m — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) June 2, 2026