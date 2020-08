Un inquietante Morgan nel poster di Fear the Walking Dead 6

AMC ha rilasciato il poster ufficiale relativo alla sesta stagione di Fear the Walking Dead, la serie horror tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

L’artwork in questione mostra Morgan (Lennie James) con un look davvero inquietante. Come oramai noto, la sesta stagione potrà contare su quello che possiamo considerare un enorme salto temporale in avanti nel tempo, questo lascia intendere che il destino di Morgan potrebbe non essere proprio in positivo. A tal proposito ricordiamo che il finale di stagione della quinta stagione ha visto Morgan ferito gravemente.

FEAR THE WALKING DEAD

PRODUZIONE : La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. I nuovi showrunners sono Andrew Chambliss e Ian Goldberg.

CAST : Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David.

TRAMA : Il modo in cui verranno raccontate le storie sarà davvero differente rispetto alle altre due serie prodotte, sarà quasi un format completamente nuovo.

IN TV: La sesta stagione dall'11 ottobre 2020.

IL POSTER