Il premio Oscar Morgan Freeman farà presto coppia con Frank Grillo in un thriller spionistico dal titolo Panama.

Il film è ispirato da fatti realmente avvenuti, ed è basato su di una sceneggiatura firmata da Daniel Adams, filmmaker al quale è stata affidata anche la regia dalla The Highland Film Group.

Panama porterà in sala la storia di un marines decorato (Grillo) che viene contattato dal suo ex-comandante (Freeman) per una missione sotto copertura a Panama. Quella che si preannuncia come una passaggetta diventa però una lotta per la sopravvivenza, perchè il marines si ritrova a fronteggiare una vera e propria guerra civile locale.

Al momento non sono state riferite altre informazioni riguardo la produzione… e la distribuzione di questo film. Vi rimandiamo pertanto ai prossimi aggiornamenti.