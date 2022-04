Moon Knight: oggi il secondo episodio su Disney+, ecco un nuovo poster

Disney+ quest’oggi ha rilasciato il secondo episodio di Moon Knight, la nuova serie Marvel Studios dedicata al celebre supereroe Marvel Comics.

Per celebrare l’arrivo del secondo episodio in piattaforma, l’account ufficiale Marvel Studios ha diffuso via social un nuovo poster, questa volta dedicato alla targetta di Steven, una delle bizzarre personalità interpretate in Moon Knight da Oscar Isaac. Trovate il poster in fondo alla pagina.

A questo indirizzo, inoltre, trovate la nuova timeline Marvel Cinematic Universe dopo il lancio su Disney+ di Moon Knight.

MOON KNIGHT

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer. CAST: Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, F. Murray Abraham. DISTRIBUZIONE: Dal 30 marzo 2022 su Disney+.

TRAMA: La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.