L’universo dei Titani noto come Monsterverse si espande ulteriormente sul piccolo schermo con un importante aggiornamento dedicato alla nuova produzione targata Legendary e Apple TV.

Secondo Deadline, infatti, il cast del nuovo show televisivo incentrato sul giovane Colonnello Lee Shaw ha accolto tre nuovi volti d’eccezione: Corey Stoll, Ralph Ineson e Nyasha Hatendi. I tre attori entreranno nella serie come regular, affiancando il protagonista e produttore esecutivo Wyatt Russell, che torna a vestire i panni del personaggio già introdotto in Monarch: Legacy of Monsters. Sebbene i dettagli sui loro ruoli rimangano ancora top-secret, la produzione guidata dallo showrunner Joby Harold continua a definire la propria squadra di interpreti principali, che vede già confermati anche Millie Brady e Pilou Asbæk.

La Guerra Fredda e la minaccia dei Titani tra novità e ricordi

Ambientata nel 1984, la trama dello show seguirà la rischiosa missione segreta del Colonnello Lee Shaw dietro le linee nemiche, nel tentativo di impedire all’Unione Sovietica di risvegliare e scatenare un nuovo terrificante Titano in grado di alterare gli equilibri della Guerra Fredda. Il progetto fa parte del grandioso piano di espansione mediatica ideato da Apple e Legendary Entertainment per arricchire il franchise nato al cinema con Godzilla nel 2014.

Questo momento di grande fermento per le nuove produzioni seriali si intreccia purtroppo con un velo di tristezza per la community degli appassionati, scossa di recente dalla notizia del tragico lutto per la scomparsa a soli 18 anni di Kaylee Hottle, l’apprezzata interprete di Jia sul grande schermo.

Scheda Tecnica

Titolo: Progetto Monsterverse senza titolo (Spin-off di Monarch: Legacy of Monsters)

Progetto Monsterverse senza titolo (Spin-off di Monarch: Legacy of Monsters) Showrunner: Joby Harold

Joby Harold Cast: Wyatt Russell, Corey Stoll, Ralph Ineson, Nyasha Hatendi, Millie Brady, Pilou Asbæk

Wyatt Russell, Corey Stoll, Ralph Ineson, Nyasha Hatendi, Millie Brady, Pilou Asbæk Produzione: Safehouse Pictures, Legendary Television, Toho Co., Ltd., Apple Studios

Safehouse Pictures, Legendary Television, Toho Co., Ltd., Apple Studios Produttori esecutivi: Joby Harold, Tory Tunnell, Wyatt Russell, Chris Black, Kyle Bradstreet, Alex Boden, Hiro Matsuoka, Takemasa Arita

Joby Harold, Tory Tunnell, Wyatt Russell, Chris Black, Kyle Bradstreet, Alex Boden, Hiro Matsuoka, Takemasa Arita Piattaforma di emissione: Apple TV+

Apple TV+ HUB di riferimento: Apple TV