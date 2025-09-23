MonsterVerse | In arrivo una nuova serie su Apple TV+?

L’universo televisivo legato alla saga nota come “MonsterVerse” potrebbe aver ottenuto un nuovo importante tassello grazie a Apple TV+.

Con un nuovo film in arrivo a marzo 2027 (Godzilla x Kong: Supernova), ed una seconda stagione in via di sviluppo per “Monarch: Legacy of Monsters“, l’universo legato alle battaglie mostruose tra King Kong, Godzilla e gli altri giganteschi Kaiju potrebbe presto ottenere una nuova serie serie tv originale, ancora una volta in collaborazione con Apple TV+.

A parlare di questo nuovo ipotetico progetto per la televisione è stato il solito insider Daniel Richtman in uno dei suoi interventi in rete. Nessun altro dettaglio è stato rivelato nel suo intervento, ma la presenza di King Kong e Godzilla nel corso degli episodi pare sia scontata.

Il prossimo capitolo del MonsterVerse sarà Supernova

Il nuovo film è stato ufficializzato nel giugno 2024. Come noto, Adam Wingard NON dirigerà il sequel di Godzilla e Kong, a tal proposito Warner Bros e Legendary Pictures hanno scelto Grant Sputore (I Am Mother) come nuovo regista. La sceneggiatura è stata firmata da Dave Callaham, già co-autore di film di grande impatto quali “Mortal Kombat” e su “Spider-Man: Across the Spider-Verse“. Il film sarà nelle sale USA dal 26 marzo 2027.

Il cast al momento conta Kaitlyn Dever , Dan Stevens , Jack O’Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo, Alycia Debnam-Carey e Sam Neill. I dettagli della trama non sono stati rivelati, ma è certo che il film introdurrà una serie di personaggi umani aggiuntivi, mentre Godzilla e Kong combattono contro una forza che minaccia di porre fine al mondo. Mary Parent e Thomas Tull sono i produttori.