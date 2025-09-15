Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Monster: La storia di Ed Gein, la nuova stagione della serie antologica Ryan Murphy e Ian Brennan.

La nuova stagione mette al centro dell’attenzione l’agghiacciante storia di Ed Gein, lo storico serial killer americano noto come Macellaio di Plainfield o il Ghoul di Plainfield. Per l’occasione il ruolo da protagonista è stato rivestito da Charlie Hunnam in quella che potrebbe tranquillamente tramutarsi nella sua migliore interpretazione.

Guardate qui il trailer di Monster: La storia Ed Gein

Chi è Ed Gein?

Ed Gein (all’anagrafe Edward Theodore Gein), noto anche come “Il Macellaio di Plainfield”, è uno dei serial killer più celebri e disturbanti della storia americana. Nato nel 1906 e morto nel 1984, Gein divenne tristemente famoso negli anni ’50 per aver commesso almeno due omicidi accertati (anche se sospettato di altri) e per aver profanato tombe, utilizzando resti umani per creare oggetti d’arredo e indumenti, come maschere di pelle umana. I crimini di Gein, avvenuti tra gli anni ’40 e ’50, includono omicidi, necrofilia e la creazione di oggetti con resti umani.

Chi interpreta Ed Gein nella serie Monster?

Il serial killer Ed Gein sarà interpretato da Charlie Hunnam, attore noto per aver partecipato a film quali Pacific Rim e Sons of Anarchy. Nel cast saranno presenti anche Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams, ed ancora Suzanna Son, Vicky Krieps, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill e Robin Weigert.

I creatori della serie sono Ryan Murphy e Ian Brennan, con Brennan anche autore della sceneggiatura e regista di alcuni episodi. Altri registi includono Max Winkler (sei episodi) e Carl Franklin. Il lancio su Netflix di Monster: La storia di Ed Gein è stato fissato peril 3 ottobre 2025.