Monster Hunter: Da Empire una nuova foto con Milla Jovovich

La rivista Empire Magazine ha rilasciato una nuova foto relativa a Monster Hunter, il film tratto dall’omonima saga videoludica.

Nonostante non sia stato ancora diffuso il primo trailer, Monster Hunter rimane uno dei pochi film d’azione che hanno resistito alla pandemia da Covid-19, riuscendo pertanto a tenersi stretta la sua data di rilascio nel corso del 2020.

L’immagine in questione mostra Milla Jovovich con in mano le sue straordinarie lame da combattimento. Trovate la foto in fondo al nostro articolo.

Monster Hunter

PRODUZIONE : La pellicola sarà tratta dall’omonimo videogame firmato dalla Capcom . Il budget del film dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari, con Jeremy Bolt e Robert Kulzer pronti a produrre. Monster Hunter è stato scritto e diretto da Paul W.S. Anderson .

: La pellicola sarà tratta dall’omonimo videogame firmato dalla . Il budget del film dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari, con e pronti a produrre. è stato scritto e diretto da . CAST : Milla Jovovich, Ron Perlman, TI Harris, Tony Jaa, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman.

: Milla Jovovich, Ron Perlman, TI Harris, Tony Jaa, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman. TRAMA : Per ogni mostro c’è un eroe. Un uomo comune alle prese con un lavoro considerato un vicolo cieco scopre che è in realtà il discendente di un antico eroe. Dovrà quindi viaggiare con destinazione un mondo mistico per essere addestrato e diventare un Cacciatore di Mostri, prima che delle creature mitiche provenienti da un altro mondo distruggano il nostro

: Per ogni mostro c’è un eroe. Un uomo comune alle prese con un lavoro considerato un vicolo cieco scopre che è in realtà il discendente di un antico eroe. Dovrà quindi viaggiare con destinazione un mondo mistico per essere addestrato e diventare un Cacciatore di Mostri, prima che delle creature mitiche provenienti da un altro mondo distruggano il nostro AL CINEMA: La distribuzione sarà affidata a Screen Gems (per gli Usa) e Sony Pictures (per i mercati internazionali). In Usa il rilascio è atteso per 4 settembre 2020.

LA FOTO

New photo from the Monster Hunter moviehttps://t.co/OLAbApMDSp pic.twitter.com/hBSeCOoRE3 — Nibel (@Nibellion) July 7, 2020