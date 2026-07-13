Netflix è pronta a trasformare uno dei passatempi più iconici della cultura pop in una spietata competizione televisiva in carne e ossa. Il colosso dello streaming ha infatti annunciato ufficialmente di aver dato il via libera alla produzione di Monopoly, una monumentale serie competitiva che farà il suo debutto globale nel catalogo della piattaforma nel 2027. La notizia è stata riportata poco fa dal the Hollywood Reporter.

Il progetto, nato dalla collaborazione strategica tra Hasbro Entertainment e lo Studio Lambert (già dietro a successi planetari del calibro di The Traitors e Squid Game: La sfida), vedrà dodici concorrenti darsi battaglia all’interno di un tabellone di gioco interamente ricostruito in scala reale, mettendo in palio un ricchissimo montepremi finale da ben 2 milioni di dollari.

Monopoly: Netflix la trama dello show e i dettagli sulla produzione con Hasbro

La sinossi ufficiale rilasciata dallo streamer anticipa una sfida psicologica e strategica ad altissima tensione, in cui le regole storiche del brand verranno spinte al limite. Dodici giocatori faranno il loro ingresso a parità di condizioni all’interno di una gigantesca e iperrealistica piazza cittadina a tema, ma l’uguaglianza iniziale della competizione durerà molto poco. Per riuscire a sopravvivere all’interno dello show, i partecipanti dovranno accumulare proprietà e risorse finanziarie, rischiando costantemente di perdere ogni cosa in un solo istante: ogni singola trattativa, decisione economica e lancio di dadi sul tabellone determinerà la differenza tra la costruzione di un impero multimilionario e l’eliminazione diretta con il traumatico passaggio dalla prigione.

I concorrenti finiranno in bancarotta uno dopo l’altro finché non rimarrà un solo vincitore a riscuotere l’intero premio. Il franchise, che vanta oltre novant’anni di storia editoriale e che di recente ha polverizzato ogni record digitale grazie alle decine di milioni di download dell‘applicazione mobile Monopoly Go!, si prepara così a una nuova e immersiva veste televisiva, superando i timidi e sfortunati esperimenti di adattamento andati in onda nel 1990 e nel 2015.

La produzione esecutiva dello show televisivo è stata affidata a Gabriel Marano e Zachary Edwin per Hasbro, affiancati da Nia Yemoh e Stephen Lambert. Nel frattempo, Netflix ha già aperto ufficialmente i casting globali per selezionare i dodici protagonisti che si sfideranno sul tabellone.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Monopoly

Monopoly Showrunner / Produttori Esecutivi: Gabriel Marano, Zachary Edwin, Nia Yemoh, Tim Harcourt, Jack Burgess, Stephen Lambert, Kim Murphy

Gabriel Marano, Zachary Edwin, Nia Yemoh, Tim Harcourt, Jack Burgess, Stephen Lambert, Kim Murphy Concorrenti: 12 giocatori

12 giocatori Produzione: Studio Lambert, Hasbro Entertainment

Studio Lambert, Hasbro Entertainment Data di uscita: 2027

2027 Distribuzione / HUB di riferimento: Netflix