Il tavolo da gioco più famoso del mondo si prepara finalmente a prendere vita sul grande schermo, scatenando una vera e propria sfida creativa a Hollywood: Lionsgate, LuckyChap (la casa di produzione di Margot Robbie reduce dal trionfo globale di Barbie) e Hasbro Entertainment hanno ufficialmente ingaggiato due coppie di sceneggiatori di altissimo livello per sviluppare la trama del tanto atteso Monopoly film.

Come rivelato in esclusiva da Deadline, gli studios hanno deciso di mettere a confronto due diverse visioni: da un lato Neil Widener e Gavin James (autori del fenomeno mondiale A Minecraft Movie), dall’altro Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum (coppia dietro il successo di Dumb Money). Entrambi i team hanno presentato un trattamento iniziale, ma la produzione ne sceglierà soltanto uno a cui commissionare l’intera sceneggiatura definitiva, accelerando un progetto rimasto bloccato nel limbo dello sviluppo per quasi vent’anni.

Lionsgate ha ottenuto i diritti cinematografici di Monopoly nel 2023 dopo l’acquisizione di eOne da Hasbro, trovando subito la spinta decisiva grazie alla partnership con LuckyChap.

Monopoly film news: le grandi firme e i passati tentativi di adattamento a Hollywood

I tentativi di portare al cinema il gioco immobiliare nato nel 1935 – capace di vendere quasi mezzo miliardo di copie in oltre 100 Paesi – sono iniziati nel lontano 2008 con un accordo tra Universal e Hasbro che vedeva persino Ridley Scott coinvolto alla regia, prima che il flop di Battleship bloccasse tutto il filone. Successivamente ci hanno provato Andrew Niccol nel 2015 e Kevin Hart in coppia con Tim Story, fino ad arrivare alla bozza del duo Goldstein-Daley scartata lo scorso anno. La scelta degli attuali sceneggiatori dimostra però la volontà di fare sul serio: Widener e James sono reduci da un box office da 960 milioni di dollari con Minecraft, mentre Angelo e Schuker Blum (ex giornaliste del Wall Street Journal) hanno dimostrato una sensibilità unica nel raccontare l’economia pop e i flussi finanziari in Dumb Money.

Mentre il film muove i suoi primi passi decisivi, Hasbro sta portando avanti in parallelo anche lo sviluppo di una serie tv unscripted basata su Monopoly destinata a Netflix, prodotta da Studio Lambert.