La saga MonsterVerse è pronta ad espandersi con una nuova storia ambientata decenni prima Monarch: Legacy of Monsters.

Apple TV ha dato il via libera a una serie prequel di Monarch: Legacy of Monsters, ambientata negli anni ’50 e con Wyatt Russell protagonista nel ruolo di un giovane Lee Shaw (personaggio interpretato da Kurt Russell nella serie principale). A confermare la notizia è stato Deadline.

La nuova serie, ancora senza titolo ufficiale, esplorerà le origini dell’organizzazione Monarch durante l’era atomica, con la nascita dei primi kaiju e i segreti che hanno dato il via al MonsterVerse. La produzione è affidata a Legendary Television in collaborazione con Safehouse Pictures di Chris Black e Matt Fraction.

Come anticipato, Wyatt Russell riprenderà il ruolo già interpretato nella prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters (dove appariva in flashback più recenti), mentre Kurt Russell tornerà come versione anziana del personaggio. La serie originale intanto viaggia spedita, con le riprese della seconda stagione attualmente in corso (c’è anche un teaser trailer).

Le riprese del prequel inizieranno nel corso del 2026.

Cosa pensate di questa nuova espansione del MonsterVerse? Rispondete nei commenti.