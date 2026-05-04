Monarch 2 Recensione: il MonsterVerse si espande su Apple TV

Il 1° maggio si è conclusa su Apple TV, con il decimo episodio, la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie tv che espande il franchise cinematografico del MonsterVerse. Questa la nostra recensione.

Monarch: Legacy of Monsters 2 è stata diretta da un team di registi tra cui Lawrence Trilling, al quale si deve la direzione di quattro episodi, oltre a Hiromi Kamata, Jeff F. King e Gandja Monteiro. Prodotta da Legendary Television, questa nuova stagione oltre al ritorno dei Russel (Padre e Figlio) ritroviamo Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm.

Monarch: Legacy of Monsters – Stagione 2: Il Commento

Dopo il finale della prima stagione che ci aveva lasciato con il fiato sospeso sull’Isola del Teschio, la serie di punta di Apple TV torna approfondendo i segreti della Monarch, introducendo la controversa Apex Cybernetics e inserendo, oltre a Kong, nuovi Titani .

Proprio come nel capitolo d’esordio, Monarch: Legacy of Monsters rifiuta la struttura lineare, preferendo uno sviluppo su due binari temporali distinti che sembrano quasi rincorrersi per completarsi nel chiudere il cerchio. Qui la gestione dei diversi piani temporali sembra essere stata migliorata, non risultando più un freno per la fluidità e il ritmo della narrazione come nel primo capitolo (Qui la Recensione), arrivando a un convergenza notevole:

Il Passato (Anni ’60 e ’70): Ci spostiamo dall’alba degli anni ’50 verso la fine dei ’60. È qui che la narrazione è più interessante, trasformandosi in una vera e propria spy-story ambientata durante la Guerra Fredda. Questo piano temporale ci regala le risposte più succose sulla mitologia dei mostri, svelando come il mondo abbia tentato di insabbiare l’esistenza della Terra Cava per decenni.

Ci spostiamo dall’alba degli anni ’50 verso la fine dei ’60. È qui che la narrazione è più interessante, trasformandosi in una vera e propria spy-story ambientata durante la Guerra Fredda. Questo piano temporale ci regala le risposte più succose sulla mitologia dei mostri, svelando come il mondo abbia tentato di insabbiare l’esistenza della Terra Cava per decenni. Il Presente (Post-2015): Se nella prima stagione questo piano temporale rappresentava una corsa alla scoperta della verità, la seconda è una corsa alla sopravvivenza. La rappresentazione del presente risulta ora più dinamica rispetto agli episodi passati.

L’Evoluzione dei Personaggi: Il fattore Umano e la presenza di Titani

Un punto di forza di questo nuovo capitolo rimane il doppio casting di Kurt e Wyatt Russell: il personaggio di Lee Shaw acquisisce una sfumatura malinconica: è un uomo fuori dal tempo che cerca redenzione. La recitazione di Kurt Russell infonde un peso drammatico che eleva la serie sopra la media dei prodotti sci-fi. Accanto a lui, cresce il peso di Anna Sawai (Cate Randa). La sua interazione con le nuove tecnologie della Apex introduce una tensione narrativa che mancava nella prima parte della serie.

L’aspetto umano rimane quindi il cuore pulsante, ma stavolta il bilanciamento con i Titani è più generoso, con una CGI che continua a essere il fiore all’occhiello della produzione. Ogni apparizione di Kong, che in questa stagione ruba spesso la scena a Godzilla, è gestita con una forza non sfigurando alla sua rappresentazione cinematografica.

In Conclusione

La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters conferma la qualità del progetto Apple/Legendary. È una serie che ha imparato dai propri errori, limando le lungaggini e dando maggiore spessore ai conflitti etici.

Il finale di stagione è ambizioso e trasforma definitivamente lo show in un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione della tecnologia Apex. Per chi temeva una serie “senza titani”, questa seconda stagione dimostra pesantemente e in maniera preponderante che si può raccontare una storia di persone senza dimenticare l’esistenza del Re dei Mostri e dei suoi “Compari”.

Monarch 2 Recensione: il MonsterVerse si espande su Apple TV Data di creazione: 2026-05-04 10:13 Valutazione dell'editor

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