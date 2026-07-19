L’attesissimo sbarco sul grande schermo del franchise videoludico tra i più redditizi e iconici della storia “Call of Duty” ha finalmente una direzione ben definita.

Durante il Fanatics Fest di New York, il regista e co-sceneggiatore Peter Berg (Lone Survivor, Deepwater Horizon) ha annunciato (via THR) che il film di Call of Duty, sviluppato in sinergia da Paramount Pictures e Activision, sarà interamente ambientato nell’universo di Modern Warfare. Si tratta della sotto-serie più celebre, realistica e riconoscibile dell’intera saga, una scelta strategica mirata a conquistare sia i videogiocatori di lunga data sia il grande pubblico cinematografico. Rob Kostich, capo di Activision, ha sottolineato come l’obiettivo principale della partnership con David Ellison sia quello di catturare l’autenticità della guerra su scala umana, fondendola con una portata visiva epica.

Taylor Sheridan firma la sceneggiatura del kolossal in arrivo nel 2028

Ad affiancare Peter Berg nella scrittura e nella produzione della pellicola ci sarà una firma d’oro della serialità e del cinema d’azione statunitense: Taylor Sheridan. Lo showrunner e sceneggiatore, reduce dal recente debutto del trailer ufficiale della terza stagione di Lioness su Paramount+, curerà lo script insieme a Berg e a David Glasser di 101 Studios. Il film ha già una finestra di lancio ufficiale: durante lo scorso CinemaCon è stato infatti rivelato che il debutto nei cinema di tutto il mondo sarà il 30 giugno 2028, una data tutt’altro che casuale, dato che coinciderà esattamente con il 25° anniversario della nascita del brand, nato nel lontano 2003.

Con oltre 500 milioni di copie vendute a livello globale, Call of Duty rappresenta un titano dell’intrattenimento che negli anni ha esplorato teatri di guerra che vanno dal secondo conflitto mondiale fino a scenari futuristici. L’annuncio del film arriva in un momento di enorme fermento per il franchise, che si appresta a lanciare sul mercato il prossimo 23 ottobre l’attesissimo videogioco Call of Duty: Modern Warfare 4, incentrato su un ipotetico e drammatico conflitto geopolitico tra la Corea del Nord e la Corea del Sud.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Call of Duty

Call of Duty Regia: Peter Berg

Peter Berg Sceneggiatura: Taylor Sheridan, Peter Berg

Taylor Sheridan, Peter Berg Produzione: Paramount Pictures, Activision Blizzard Studios, 101 Studios

Paramount Pictures, Activision Blizzard Studios, 101 Studios Produttori: Taylor Sheridan, Peter Berg, David Glasser

Taylor Sheridan, Peter Berg, David Glasser Data di uscita: 30 giugno 2028 (USA)